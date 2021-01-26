«Это максимум»: Газманов прокомментировал слухи о романе с Бузовой

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Певец Родион Газманов опроверг информацию о том, что хочет стать второй половинкой певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом сам артист сообщил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы». Он считает, что СМИ неправильно интерпретировали его слова:

— Я говорил о том, что хочу помочь Оле найти нового спутника, но себя на эту роль не предлагал.

Собеседник «ВМ» признался, что ценит в телеведущей ее трудолюбие и другие качества, но не готов к близким отношениям.

— Мы едва знакомы. Да, мы бываем на общих мероприятиях, общаемся, но это максимум. Мы даже в диалог вступали дай бог пару раз, — сказал он.

Певец отметил, что Бузова ему очень симпатична, но исключил вероятность того, что они объединятся в звездный союз.

Фото: instagram.com/buzova86

В свою очередь сваха Международного брачного союза Татьяна Тасуева отметила, что Бузовой будет нелегко сразу найти нового спутника после разрыва отношений с экс-бойфрендом.

— Было бы странно, если бы Оля сразу после разрыва отношений с этим самым Давой окунулась в новую любовную историю. Однако стоит сказать, что так часто бывает с теми дамами, которые хотят побыстрее забыть о своем бывшем мужчине. Особенно после болезненного разрыва отношений, — сказала она.

Тасуева отметила, что не видит рядом с Бузовой Газманова по той причине, что они абсолютно не сочетаются:

— Во-первых, сам Родион уже объяснил свою позицию. Он заявил, что не претендует на руку и сердце Ольги. Во-вторых, остается открытым вопрос: не является ли так называемый разрыв с Давой пиар-ходом?

Собеседница «ВМ» считает, что рядом с Бузовой должен быть человек, который обладает таким же потенциалом и энергетикой, как и она. Иначе, как подчеркнула сваха, певица будет затмевать своего кавалера.

Ранее в Сети появилась переписка Марины Газмановой со старшим сыном музыканта Олега Газманова Родионом. Вторая жена артиста предложила Бузовой присоединиться к их семье, а Родиону — поухаживать за Ольгой. На что Газманов-младший отметил, что писал Бузовой стихи, но певица не отреагировала. Скриншот переписки публикует Telegram-канал «НеМалахов».

Напомним, Бузова заявила, что рассталась с Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. После этого мать Давы обвинила Ольгу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

Читайте также: «Вся страна волнуется»: Манукян впервые прокомментировал расставание с Бузовой