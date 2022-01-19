«Вынуждены договариваться»: уйдут ли из России WhatsApp, YouTube, Facebook из-за закона о приземлении

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C 1 января в России вступил в силу закон о «приземлении» крупных иностранных IT-компаний, оказывающих услуги отечественным пользователям. Им необходимо открыть свои филиалы в нашей стране, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. За неисполнение закона предусмотрены санкции властей. О том, кого коснутся меры, а также к каким последствиям приведет их неисполнение, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Деньги зарабатывать смогут

Обязательства открыть в России филиалы и личные кабинеты затронут все иностранные компании с суточной аудиторией более полумиллиона человек, ведущие бизнес в сфере информационных технологий. В конце 2021 года Роскомнадзор опубликовал на своем сайте их список. В него попали 13 корпораций.

Из мессенджеров требования закона должны исполнять WhatsApp, Viber, Telegram, Discord. Ежедневно ими в нашей стране пользуются десятки миллионов человек. Также в перечне ведомства оказались социальные сети Meta (Facebook), Twitter, TikTok, Likee, Pinterest, стримминговый аудиосервис Spotify, сервисы от Apple (Icloud, applemusic и т.д.) и Google (YouTube, gmail и т.д.), а также сервисы видеоконференций и трансляций Zoom и Twitch. В дальнейшем список будет расширяться.

По сути, компаниям оставляют возможность зарабатывать деньги в нашей стране, но требуют от них выполнения местных законов, и за их нарушение предусмотрена ответственность.

Какие санкции грозят

Согласно информации на сайте Госдумы, из возможных санкций к иностранным IT-гигантам могут применить маркировку сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов — нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян. Из наиболее жестких сценариев воздействия предусмотрены частичная или полная блокировка на территории нашей страны, а также запрет на переводы денежных средств.

Правда, насколько тот или иной сценарий давления вероятен, оценить сложно, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Меры по понуждению к исполнению закона вступают в силу с 1 сентября 2022 года, напомнил он.

Крайних мер постараются избежать

С его точки зрения, учитывая, что услугами компаний из списка пользуются десятки миллионов россиян, государство постарается с IT-гигантами договориться и не станет запрещать их работу.

— Когда-то давно бывший заместитель министра связи России Алексей Волин говорил, что «если государство блокирует ресурс, относительно которого есть общественный консенсус о том, что это вред и его нужно блокировать — наркотики, порнография и так далее, это одно. Но когда государство блокирует ресурс, которым пользуется 80 процентов населения, история совершенно другая, и легитимность решения государства не очень высока. Государство должно принять все меры, чтобы избежать этого решения». Мне кажется, это высказывание справедливо и к данной истории. Государство постарается не блокировать социальные сети и вести с ними диалог по исполнению своего законодательства, — уверен эксперт.

Научный сотрудник факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Андрей Паринов придерживается похожего мнения. Он отметил, что возможности у государства для воздействия на иностранные все же есть, и частичное замедление Твиттера это показало.

— С другой стороны, надо учитывать общественное мнение. Большая часть взаимодействия у нас происходит в Facebook. И мы видим, так или иначе крупные компании подчиняются местному законодательству, и ситуация будет приведена к открытию их офисов в России, — заявил специалист.

Кто уже начал исполнять закон

По мнению Андрея Паринова, информационные технологии так сильно проникли во все сферы нашей жизни, что контролировать их только с помощью законов невозможно. И если раньше транснациональные корпорации и государства старались действовать только запретами, то теперь они пришли к выводу о невозможности изменений при помощи грубой силы. Поэтому вынуждены договариваться.

Карен Казарян констатировал наличие сложностей в исполнении закона. В частности, по поводу того же открытия представительств в нашей стране корпорации еще не получили должных разъяснений.

В то же время постепенно компании начали соблюдать требования российских властей. Apple, TikTok, Likee и Spotify уже открыли личные кабинеты на сайте Роскомнадзора.