Политика отдельно: могут ли россияне рассчитывать на отдых в Болгарии

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С 1 мая Болгария готова принимать российских туристов, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V». Также в страну допускаются люди с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа до пересечения границы, и лица, переболевшие COVID-19. Более того, страна планирует выдавать национальные визы гражданам России в упрощенном режиме. О том, смогут ли россияне ездить отдыхать в Болгарию в ближайшем будущем — в материале «Вечерней Москвы».

Попытка показать готовность к сотрудничеству

Несмотря на то что в последнее время со стороны Болгарии было несколько недружественных шагов в адрес России, в том числе и высылка дипломатов, решение о возобновлении авиасообщения будет принимать Оперативный штаб на основе данных о заболеваемости ковидом в этой стране, считает политолог Наталья Елисеева.

— Политика политикой, а экономика экономикой. Болгария агрессивно действует против России несамостоятельно. У них есть обстоятельства, из-за которых они вынуждены придерживаться такого курса. Это ведомая страна. Вместе с тем там прекрасно понимают, что экономически им никто не поможет и они справляются своими силами. Сейчас с их стороны мы видим попытку показать готовность к сотрудничеству, — объяснила эксперт.

Елисеева напомнила, что в Болгарии до сих пор немало объектов недвижимости, приобретенных россиянами — дома, квартиры и так далее. На лето некоторые наши сограждане уезжали туда жить. И вот такая параллельная линия поведения со стороны Болгарии, идущая фактически вразрез с политическими заявлениями, говорит о том, что без наших денег они жить не могут, добавила собеседник «ВМ».

Главное — лояльность к гостям

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также придерживается мнения, что политические факторы не сильно будут влиять на возобновление авиасообщения с балканской страной.

— Сейчас все заинтересованы в том, чтобы и авиация работала, и развивались такого рода связи. Сегодня отозвали посла, завтра вернули. Достаточно быстро все решается. Главное, чтобы не было проявлений против наших сограждан и была лояльность к гостям. В принципе, это все присутствует. А на более высоком уровне все решается на основе межгосударственных соглашений и в международных организациях. Отношение болгар к русским абсолютно нормальное, — пояснил специалист.

Рейсов пока нет

Болгария, говорит он, пользуется популярностью у россиян. Для наших соотечественников отдых там обходится относительно недорого. Кроме того, для наших граждан ее курорты достаточно известны еще с советских времен.

— Нельзя сказать, что там шикарный сервис, но вполне приемлемое обслуживание, размещение и море. Но мало того, что они готовы нас принять. Надо, чтобы мы готовы были туда людей отправлять, — добавил Барзыкин.

Вице-президент РСТ также считает, что сейчас все будет зависеть от объективной оценки ситуации с коронавирусом со стороны Роспотребнадзора и допусков Росавиации. Пока рейсов в Болгарию не назначено.

Специалист советует рассчитывать на открытие Болгарии в лучшем случае к середине июня. К тому времени, вполне возможно, все изменится, заключил эксперт.

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