Развязать тугие узлы: как три хорды и одна рокада разгрузят Москву

Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Строительство четырех скоростных общегородских магистралей первого класса — один из ключевых проектов развития дорожной инфраструктуры столицы. Новые дороги свяжут между собой вылетные магистрали — шоссе и проспекты, ведущие из центра города в сторону области, а также разгрузят Третье транспортное кольцо и МКАД. «Вечерняя Москва» узнала, чем еще полезен проект и как он изменит дорожную ситуацию в городе.

Работа на опережение

Современное дорожное планирование призвано решить главные проблемы мегаполиса — развязать тугие узлы, перенастроить связи между разными частями города, повысить доступность соседних районов, отмечают в мэрии.

Несмотря на активное развитие общественного транспорта — строительство новых станций метро, развитие Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров (МЦД), наземного городского транспорта, — об автомобилистах власти не забывают и стараются работать на опережение.

— У нас прибыло меньше 10 процентов населения, а объем дорожной сети мы увеличили по площади вообще на 17 процентов и построили за это время (с 2011 года) около тысячи километров дорог и дальше продолжаем развивать дорожную сеть, — констатировал мэр столицы Сергей Собянин.

Диагонали вместо ЧТК

Изначально власти Москвы планировали построить Четвертное транспортное кольцо, однако система хорд, по расчетам специалистов, оказалась на 20 процентов эффективнее, чем замкнутая кольцевая. Поэтому было решено от проекта отказаться. Если посмотреть на карту, кольцо визуально-то получится, но только на первый взгляд.

В реальности это будут четыре самостоятельных магистрали с пятью пересечениями друг с другом и МКАД — Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада. Каждый съезд будет направленным эстакадой. С их помощью скоростное сообщение будет обеспечено между восемью округами и 73 районами Москвы. Непосредственно в столице протяженность трасс составит 133 километра, тогда как Третье транспортное кольцо имеет длину всего 35,1 километра.

Как рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт и блогер Петр Баканов, строительство хорд по сути повторяет ту же концепцию в транспорте, которая утверждается на МЦД, когда, например, из Подольска на электричке можно добраться в Одинцово.

— В столице с давних времен существовала проблема — было много вылетных магистралей. Зачастую человеку доехать из того же Ясенева в Тропарево оказывалось сложнее, чем в сторону Новых Черемушек, хотя расстояние плюс-минус одинаковое. Кроме того, существовало огромное количество промзон, которые также было тяжело пересечь. Плюс железнодорожные магистрали. Подобные хорды позволят быстро пересекать большие расстояния города, не касаясь каких-то уже перегруженных транспортных артерий, — объяснил специалист суть проекта.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

«Чем больше магистралей — тем лучше». Или «Общественному транспорту тоже найдется место»

По его словам, в дальнейшем хорды, призванные упростить жизнь горожанам и тем, кто живет в ближайшем Подмосковье, могут поспособствовать более скоростному транзиту автомобилистам из других регионов России, направляющимся по каким-либо делам через столицу, не делая круг по МКАД или другим магистралям.

Кроме того, Петр Баканов не видит проблем, если по магистралям начнет передвигаться общественный транспорт. Правда, здесь есть ряд нюансов. Дело в том, что сами магистрали не предусматривают большого количества съездов и требуют правильной организации движения по ним автобусов.

— Если мы говорим о запуске каких-то больших, длительных маршрутов, когда нужно попасть из одного района в другой, — да, это актуально. Если мы говорим про какое-то локальное обеспечение потребности граждан, то потребностей нет. Но сам по себе факт общественного транспорта хордам не помешает, — добавил автоэксперт.

В целом же, считает специалист, кольцевую дорогу внутри Москвы также было бы неплохо построить, но и наличие хорд он называет прекрасным решением.

— Здесь действует банальный и простой вывод: чем больше в городе таких магистралей, тем проще передвигаться по нему, — уверен Баканов.

По Москве стало комфортнее ездить

Известный автожурналист Юрий Гейко тоже приветствует строительство трех хорд и одной рокады в Москве. Он отметил, что дорожная ситуация в Москве за последнее время серьезно улучшилась.

— Мало кто помнит, с какими огромными трудностями было связано движение по Москве лет 15 назад, в каких глухих пробках стоял город. Поэтому любое дорожное строительство в Москве я приветствую двумя руками и аплодирую ему. Теперь, несмотря на то, что количество машин увеличилось, по столице стало можно ездить. И я езжу каждый день без особых проблем, — резюмировал эксперт.

Как сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, одна из магистралей — Северо-западная хорда — уже открыта полностью. На Северо-Восточной хорде запущено движение по шести участкам, Юго-Восточная хорда готова на треть, на Южной рокаде можно проехать по трем участкам. На хордах функционируют в общей сложности 98 искусственных сооружений и 54 подземных и надземных пешеходных перехода. По данным властей, около двух миллионов москвичей стали быстрее добираться до работы и обратно. Работы на большинстве строящихся объектов планируется завершить к 2023 году.

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