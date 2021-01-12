Где и как можно использовать «Тройку» за пределами Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Карта «Тройка» набирает популярность в регионах России. По данным Дептранса, за пределами Москвы электронным проездным билетом уже воспользовались 170 тысяч человек. О преимуществах главной транспортной карты столицы и о ее аналогах — в материале «Вечерней Москвы».

Как оформить и сэкономить

Основной функцией «Тройки» на сегодняшний день является оплата проезда в общественном транспорте, включая трамваи, автобусы, а также поезда метро, МЦК, МЦД. Приобрести ее можно на любой станции метро в Москве, в новых автоматах по продаже билетов подземки, киосках «Мосгортранса» и пригородных железнодорожных кассах. Ее стоимость составляет 50 рублей, но эта сумма залоговая и возвращается, если захотите карту сдать.

«Тройка» пополняется там же, где и приобретается, либо в специальных автоматах, которые есть на некоторых остановках наземного транспорта и на всех станциях метро. Также можно внести деньги с банковской карты через приложение на IOS и Android либо на порталах mos.ru и «Московский транспорт».

На «Тройку» можно записать любые виды билетов — как с лимитом поездок, так и без. Главное ее преимущество и отличие от бумажных проездных документов «Единый» — возможность сэкономить.

Например, разовая поездка по «Тройке» обойдется на одном виде транспорта в 42 рубля, а по «Единому» — 60. Если покупать билет «90 минут» с возможностью одной поездки на метро и неограниченным числом пересадок на наземном транспорте, то разница будет 65 и 114 рублей соответственно, следует из обновленной тарифной сетки на сайте Дептранса. При использовании электронного кошелька дополнительно переплачивать не приходится.

Интерес регионов

На «Тройку» можно записать билеты с неограниченным числом поездок на всех видах транспорта в пределах Москвы — на 1, 3, 30, 90 и на 365 суток, что также обойдется дешевле, если покупать в течение такого же времени разовые поездки.

Потихоньку аналогичная система оплаты транспорта внедряется в регионах. В соседних с Москвой субъектах уже оценили ее удобство.

С 2 ноября «Тройка» начала действовать на 64 маршрутах Тулы и 267 маршрутах Тульской области. Удобно это не только для жителей отдельно взятого субъекта, которые, приезжая в столицу, могут пользоваться одной и той же картой, как и жители Москвы в Туле. По мере роста учета транзакций по «Тройке» расходы субъекта Федерации на билетную систему могут снизиться на 50 процентов.

— Им [регионам] также становится доступно удобство нашей билетной системы — мультимодальные поездки, несколько способов оплаты проезда и видов билетных носителей, личный кабинет с возможностью управления своими транспортными картами. К тому же «Тройка» — это аналитические инструменты, которые позволяют вовремя улучшать работу городского транспорта в зависимости от востребованности у пассажиров и загрузки. Но все тарифы на проезд устанавливают местные власти, — заявил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Урбанист Аркадий Гершман говорит, что оплачивать проезд «Тройкой» — это фактически то же самое, что и оплатить проезд бумажными деньгами или банковской картой. Но для того чтобы система правильно работала, в какой бы регион карта ни пришла, по его словам, необходима в первую очередь проработка билетного меню.

— Самое важное — рассмотреть вопросы, есть ли единый проездной на все виды транспорта, бесплатны ли пересадки. Возможно, после этого кому-то благодаря «Тройке» станет легче ездить, но без качественного и эффективного билетного меню ничего не получится, — отметил эксперт.

Приятные бонусы

Пока же «Тройку» тестируют в Московской области на двух автобусных маршрутах. В испытаниях участвует фокус-группа из 500 человек и 50 автобусов. К началу января 2021 года совершено более 2900 поездок, система работает отлично.

Если карту внедрят, жителям Подмосковья будут доступны все ее транспортные сервисы: разные способы оплаты проезда, личный кабинет с управлением балансом, городские услуги и программа лояльности «Город». Всего на данный момент ведутся переговоры о внедрении «Тройки» в 25 субъектах РФ.

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Но оплачивать ею можно не только общественный транспорт. В Москве по «Тройке» можно сходить в зоопарк, музей «Лунариум» Московского планетария, Третьяковскую галерею, Пушкинский музей и даже пользоваться велопрокатом «Велобайк». При пополнении карты на сумму от 250 рублей начисляется три процента бонусами. Один бонус равен одному рублю, и в дальнейшем можно со скидкой приобретать различные товары и услуги у партнеров проекта, а это около 400 компаний. Правда, карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности.

Что в других субъектах?

Благодаря дополнительным опциям, скорее всего, в России аналогов «Тройки» пока не существует. Но различные транспортные карты в регионах присутствуют давно.

В Санкт-Петербурге действует «Подорожник», в Московской области — «Стрелка», в Уфе — «Алга», в Екатеринбурге и городах Свердловской области — «Екарта», в Нижнем Новгороде и области — «Ситикард», в Казани — «Транспортная карта», в Самаре и области — «Объединенная транспортная карта».

Каждая из них представляет собой электронный кошелек, позволяющий оплатить поездку на городском транспорте и сэкономить какую-то сумму. Есть у них и ряд других преимуществ.

В Санкт-Петербурге по «Подорожнику» проезд в городском транспорте также оказывается дешевле, чем при покупке разового билета. Других опций не предусмотрено. Но в 2017 году появилась возможность совместить ее с московской «Тройкой», приобретя объединенную карту. Приезжая в Петербург или Москву, на электронный кошелек можно записать все виды проездных билетов обоих мегаполисов.

Похожая интеграция существует у подмосковной «Стрелки». Ее можно приобрести и как отдельную карту, и как объединенную с «Тройкой». Вторая дает возможность пользоваться одним проездным документом, если необходимо часто передвигаться между Московской областью и Москвой.

Уфимская карта «Алга» по функционалу близка к «Тройке». Помимо оплаты проездного, она позволяет получить скидки в некоторых продовольственных магазинах и магазинах канцтоваров. Кроме того, использовать ее возможно не только в транспорте столицы Башкирии, но и в других городах республики.

Екатеринбургской «Екартой» также можно пользоваться в городах Свердловской области. А нижегородская «Ситикард», помимо столицы ПФО, активно применяется и в городах соседней, Владимирской области.

По мнению Гершмана, развитие транспортной системы может в ближайшем будущем изменить и сами транспортные карты. Это «все-таки физический инструмент, который надо всегда носить с собой», а мир движется в сторону облачных сервисов, заметил урбанист. В связи с этим он ожидает появление такой системы, при которой ничего доставать и прикладывать вообще не придется, а «в качестве билетов будут использовать QR-коды».

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