Первая помощница. Женских профессий в столице стало на одну больше

Помощник машиниста Виктория Власенкова осматривает поезд перед своим первым рейсом / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Накануне Международного женского дня на МЦК вышла работать первая девушка — помощник машиниста Виктория Власенкова. «Вечерка» наблюдала за тем, как она готовится к поездке.

Наша героиня пришла заступать на работу пораньше: нужно еще пройти медицинский осмотр.

После измерения давления и обследования Виктория Власенкова вместе с машинистом Дмитрием Яковлевым идут к диспетчеру, чтобы тот отметил, что бригада явилась на рейс вовремя. Дальше в классе для занятий Виктория и Дмитрий садятся за специальные компьютеры и проходят инструктаж. На экранах появляется актуальная информация о действующих ограничениях скорости на Московском центральном кольце.

— Перед каждой поездкой эта информация может меняться: ведь где-то проводятся ремонтные работы, и мы должны в этом месте проезжать медленнее, — поясняет Дмитрий Вячеславович.

После получения всей необходимой информации машинист с помощником проходят тест, состоящий из трех вопросов.

— Как правило, все поездные бригады сдают такие зачеты с первого раза, — рассказывает начальник Московской дирекции скоростных сообщений ОАО «РЖД» Сергей Пономаренко. — Если вдруг кто-то не отвечает, то ему предлагается прочитать информацию еще раз, и со второго раза зачет сдают уже все.

И вот машинист Дмитрий Яковлев со своим новым помощником Викторией Власенковой готовы. Это будет первая работа Виктории в новой профессии. Сергей Пономаренко вручает ей букет цветов. Девушка признается, что еще в детстве, когда ехала с родителями отдыхать, обращала внимание на работу машиниста и его команды.

— Я удивлялась, какие они мужественные, ведь управляют такой махиной, — рассказывает Виктория Власенкова. — А потом я пришла работать на железную дорогу электромонтером связи, ведь я считала, что заниматься перевозками — это очень интересное дело. И вот в прошлом году в нашей ведомственной газете «Гудок» я прочитала объявление о наборе женщин в группу помощников машиниста. Я вспомнила про свою детскую мечту и, не задумываясь, пошла подавать документы.

Полгода учебы позади, затем состоялась успешная сдача экзаменов, и, наконец, стажировка. Теперь цель достигнута — самостоятельная работа на МЦК.

— У меня много обязанностей, — рассказывает Виктория. — Например, следить за состоянием путей и устройств контактной сети, реагировать на сигналы и требования машиниста. Открывать двери вагонов на станциях, следить за высадкой пассажиров.

На Московской железной дороге сообщили, что скоро на МЦК и МЦД к работе приступят еще три женщины.

Кстати, с 3 января 2021 года поездами Московского метрополитена начали управлять и женщины. Первые женщины-машинисты вышли на Филевскую линию столичной подземки.

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