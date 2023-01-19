Банкир в роли агента 007: кто такой Денис Киреев и почему его убила СБУ

Денис Киреев (слева) / Фото: РИА Новости

23 февраля украинский банкир Денис Киреев передал информацию о дате начала СВО Киеву. Затем он оказался в делегации Украины на мирных переговорах с Россией. А в самом начале марта его неожиданно застрелили сотрудники СБУ. О перипетиях загадочной истории гибели Киреева — в материале «Вечерней Москвы».

Банкир-разведчик

Денис Киреев работал в сфере финансов. До февраля 2022 года он был известен как банкир. За свою карьеру успел поработать в структурах американских и европейских банков. Так, в его послужном списке Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank и «Ощадбанк».

По данным Wall Street Journal (WSJ), в 2003 году родственник финансиста был назначен на пост замдиректора СБУ, это «оживило интерес Киреева к конспиративной работе». Однако о его связях со спецслужбами до 2021 года ничего неизвестно.

В 2006 году Киреев стал доверенным лицом Андрея и Сергея Клюевых — бизнесменов из Донецкой области, которые, как считается, были близки к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Один из братьев Клюевых в эпоху президентства Януковича возглавлял СНБО и на этом посту обзавелся связями в ФСБ. Впоследствии Киреев помогал братьям вывести их активы в Россию.

После 2014 года Киреев начал спонсировать украинские националистические батальоны. В то же время он продолжал управлять оставшимися на Украине активам Клюевых. По данным британской разведки, на которые ссылается WSJ, Андрей Клюев «должен был войти в состав марионеточного пророссийского правительства Украины».

Ключевое событие в судьбе банкира произошло весной 2021 года, когда на него вышел глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Именно он якобы попросил Киреева внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты.

— У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции, — объяснил Буданов в интервью WSJ. — У него был контакт со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми.

Так Киреев стал сотрудником украинской военной разведки. По словам одного из его знакомых, банкиру «нравилось играть роль агента 007».

Агент ГУРа

Киреев принял предложение Буданова. В Россию банкир-разведчик попадал, пересекая границу на машине в районе Харьковской области. В течение нескольких дней он собирал информацию, а потом возвращался в Киев и передавал ее ГУРу.

Где, как и какую информацию Киреев мог собирать в России, неизвестно. Вот что говорит об этом Буданов:

— Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах.

В феврале прошлого года с Киреевым произошла совершенно невероятная история. Как пишет WSJ, 23 февраля он якобы узнал о том, что на следующий день Россия начнет СВО. Ему даже было известно, что в 8 утра 24 февраля российские десантники попытаются занять аэропорт Антонов под Киевом. Разумеется, Киреев сообщил об этом своим контрагентам в ГУРе.

Полученная от него информация якобы позволила украинским военным перегруппироваться и не дала использовать Антонов как плацдарм для наступления на украинскую столицу.

— Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят, — заключил начальник украинской военной разведки.

Загадочная смерть

В конце февраля Киреев вошел в состав украинской делегации, которая отправилась в Белоруссию на мирные переговоры с Россией. Инициатором его участия был Буданов. При этом сам банкир прекрасно понимал, что его присутствие в статусе переговорщика фактически раскрывает его связь с украинскими спецслужбами.

Между вторым и третьим раундом российско-украинских переговоров жизнь Киреева оборвалась. Его тело с огнестрельным ранением нашли на улице в центре Киева. Позже выяснилось, что финансиста убили сотрудники СБУ, которые подозревали его в шпионаже в пользу России.

Спустя почти год советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк публично сообщил, что Киреев был связан с ГУРом. Его убийство произошло из-за отсутствия единой координации между силовыми структурами.

— Он не являлся агентом России, — заключил Подоляк.

При подготовке материала использовалась информация из расследования газеты Wall Street Journal, а также данные из открытых источников