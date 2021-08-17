Панджшерский лев — 2: кто продолжит сопротивляться талибам* в Афганистане

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Новым лидером сопротивления «Талибану»* может стать сын известного афганского военачальника. При этом сильных группировок, способных оказать реальное противодействие талибам*, на сегодняшний день в Афганистане нет. Такого мнения придерживаются военные эксперты и политологи, опрошенные «Вечерней Москвой».

В контексте афганских событий 2021 года на горизонте вновь замаячила фигура Ахмада Шаха Масуда. Он был одним из ярчайших афганских полководцев конца XX века и воевал успешно как против советских войск, так и против талибов*, возглавляя в 1990-е годы Северный альянс. За активное сопротивление противнику ему дали прозвище Панджшерский лев — по названию одноименной провинции и ущелья, где он воевал.

Сейчас Панджшер, населенный этническими таджиками, по некоторым данным, остается единственной провинцией Афганистана, неподконтрольной «Талибану»*. Ее контролируют сейчас формирования Ахмада Масуда — младшего, 31-летнего сына известного военачальника. Они намерены оказывать сопротивление новой власти, либо провести с ней переговоры, сообщает агентство Sputnik Таджикистан. Кроме того, в Панджшере находятся первый вице-президент страны Амрулла Салех и генерал Пир Мохаммад Хаксар.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук когда-то в Афганистане командовал ротой спецназа ГРУ и лично вел переговоры с Ахмадом Шахом Масудом. По его словам, это был мощный, харизматичный лидер, который сумел организовать оборону Панджшерского ущелья, где Советская армия неоднократно проводила военные операции против моджахедов.

— Но его (Ахмада Шаха Масуда — прим. «ВМ») беда была в том, что он не нашел общего языка со своими этническими и религиозными противниками, которыми являлись «Талибан»* и Исламский фронт Афганистана. За это они его и убили (9 сентября 2001 года — прим. «ВМ»). Сына его я не знаю, ничем он не прославился. Дело в том, что на протяжении последних 10 лет «Талибан»* вел подрывную работу против лидеров непуштунских племен. Ведь и лидер Исламского фронта Афганистана (Бурнахуддин — прим. «ВМ») Раббани, этнический таджик, был убит. Ахмад Шах был убит. Талибы просто не дали вырастить достойного лидера, который бы себя в чем-то проявил, — констатировал ветеран Афганистана.

1/16 Лагерь беженцев в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС 2/16 Лагерь беженцев в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС 3/16 Фото: EPA/ТАСС 4/16 Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под свой контроль город Джелалабад - административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана / Фото: EPA/ТАСС 5/16 Местные жители в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС 6/16 Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) у въезда в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС 7/16 Ситуация у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС 8/16 Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС 9/16 Ситуация в Кабуле, Афганистан / Фото: imago images/Xinhua/ТАСС 10/16 Сторонники движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под свой контроль Кандагар - второй по величине город Афганистана / Фото: EPA/ТАСС 11/16 Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли под свой контроль город Джелалабад, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС 12/16 Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле / Фото: РИА Новости 13/16 Местные жители едут на повозке по улице в Кабуле, Афганистан / Фото: РИА Новости 14/16 Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле / Фото: РИА Новости 15/16 Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле / Фото: РИА Новости 16/16 Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле / Фото: РИА Новости

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович же считает, что теоретически новым лидером сопротивления талибам* может стать Ахмад Масуд. Однако, если говорить о возрождении Северного альянса, попытка его воссоздания в этом году потерпела крах.

— В частности, лидеры многих северных группировок, которые пытались создать командование в Мазари-Шарифе, были разгромлены и бежали в эту субботу на территорию Узбекистана. Что касается судьбы клана Масуда, то она неизвестна. Сейчас в Афганистане, скорее всего, вообще нет силы, способной сопротивляться талибам*. Все группировки им удалось разгромить за последние несколько месяцев, — добавил спикер.

Специалист напомнил, что обещавший очистить от боевиков север Афганистана маршал Абдул Рашид Дустум был разгромлен и ушел в Узбекистан, а известный афганский военный и государственный деятель Исмаил Хан попал в плен и сейчас находится под домашним арестом в своем доме в Герате.

Изначально планировалось, что оплотом сопротивления станет город Мазари-Шариф на севере страны, однако афганские лидеры частично опирались в вопросах его защиты на военные подразделения, которые из-за концептуальных просчетов США, необученности управлению техникой оказались неэффективны в бою, были дезорганизованы и просто в какой-то момент открыли талибам* фронт, заключил Мендкович.

О том, что талибы* контролируют всю территорию Афганистана после вывода американских войск, стало известно 15 августа 2021 года, когда была занята столица страны — Кабул. Национальная армия, обученная американцами, практически не оказала боевикам сопротивления. Президент страны Ашраф Гани, ряд других чиновников и военачальников, бежали за рубеж.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.