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«Съемки повышенной опасности»: как Алек Болдуин случайно стал убийцей

Игорь Синельников

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«Съемки повышенной опасности»: как Алек Болдуин случайно стал убийцей
Фото: Telegram / РИА Новости

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора и ранил режиссера. «Вечерняя Москва» собрала информацию о происшествии и спросила у эксперта, что могло стать причиной трагедии.

Инцидент произошел в четверг рядом с американским городом Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Во время съемок фильма «Ржавчина» актер Алек Болдуин, продюсер и исполнитель главной роли, выстрелил из реквизитного пистолета в сторону оператора и режиссера картины.

По предварительной информации, пистолет оказался ошибочно заряжен боевыми патронами. В результате выстрела пострадали оператор-постановщик Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза, который попал в больницу, однако был быстро выписан. Хатчинс повезло меньше: она была по воздуху доставлена в медучреждение, где скончалась от полученных ранений.

Погибшей было всего 42 года. Она родилась на Украине и получила образование в Киевском университете, позднее как журналист-расследователь сотрудничала с кинодокументалистами. В последние годы Хатчинс жила в Америке и занималась съемками. Среди ее операторских работ «Дорогуша» (2019 год), «Безумный шляпник» (2020 год), Blindfire (2020 год) и ряд других картин.

По словам полицейских, обвинения в случившемся пока не предъявлены. Также неизвестно, по какой причине произошла трагедия.

Писатель, историк, специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев отмечает: пистолет, которым актер случайно убил человека, скорее всего, был заряжен не холостыми патронами.

— Если бы пистолет был заряжен холостыми, то там ничего, кроме ожогов, быть не могло. Вопрос в том, что пистолет мог быть заряжен либо боевым патроном, либо травматическим. Либо имитационным, но имитационный — такой же холостой, так что это вряд ли, — считает он.

Собеседник «ВМ» предполагает, что пистолет могли зарядить не теми патронами по ошибке: например, нужно было сымитировать боевой выстрел по какой-то мишени. Однако непонятно, зачем актеру понадобилось стрелять в сторону оператора и режиссера, поэтому окончательный вывод еще предстоит сделать полиции, заключает Федосеев.

Каскадер, постановщик трюков и вице-президент Гильдии каскадеров Варвара Никитина отмечает, что оружие, которое применяется в фильмах, обязательно контролируется пиротехниками.

— Необходимо понимать, что съемки с трюками и пиротехникой — это съемки повышенной опасности. Должно быть уделено предельное внимание работе с оружием. Я не понимаю, как на площадке мог оказаться не холостой, а боевой патрон — он не нужен, на практике такого не бывает. Когда оружие дается актеру, этому должно уделяться предельное внимание со стороны пиротехников, — сообщила она РИА Новости.

Инцидент с Алеком Болдуином — далеко не первая трагедия, произошедшая на съемочной площадке. Среди подобных случаев широкую известность получил инцидент, в результате которого погиб актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли. Во время съемок фильма «Ворон» его ранил Майкл Масси, игравший в картине одного из злодеев. Масси выстрелил из пистолета «Магнум», который был заряжен холостым патроном. Однако съемочная группа не заметила заглушку в стволе, которая вылетела и смертельно ранила Ли. Сцену с убийством актера в итоге не включили в финальный вариант фильма, она была переснята с участием дублера.

В картине «Три икса» трагический дубль, наоборот, сохранили в окончательном монтаже в память о погибшем на съемках каскадере. Гарри Коннор, дублер Вина Дизеля, должен был приземлиться на мост после прыжка с парашютом, после чего быстро спуститься вниз по его опоре. Однако Коннору не понравился первый дубль, он попросил сделать еще одну попытку, которая закончилась трагедией: из-за слишком большой скорости падения дублер Дизеля погиб на месте.

На съемках «Неудержимых-2» во время сцены с взрывом надувной лодки пострадали сразу два каскадера. Один из них скончался, второму потребовалась пятичасовая операция, которая чудом спасла ему жизнь.

В 1982 году на съемках картины «Сумеречная зона» погибли сразу три человека, причем двое из них — дети. Причиной трагедии стал вертолет, потерявший управление из-за пиротехнических взрывов. Страшный инцидент был настолько резонансным, что затмил сам фильм, а Голливуд после этого пересмотрел правила съемки детей.

В российском кинематографе тоже нашлось место трагическим случаям. Самый известный из них — гибель в сентябре 2002 года Сергея Бодрова — младшего и съемочной группы картины «Связной». 27 человек были погребены под ледовым обвалом в Кармадонском ущелье. Работа над фильмом после этого прекратилась.

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