Жесткие требования: чем закончатся переговоры России и НАТО

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Россия и США смогут достичь небольшого прогресса по итогам переговоров по вопросам гарантий стратегической безопасности в Женеве, однако в целом эти встречи фактически закончатся для нашей страны неуспешно, считает директор Института политических исследований, кандидат политических наук, политолог Сергей Марков.

— Те требования, которые Россия выдвинула НАТО, настолько жесткие, что в современных условиях не могут быть выполнены США. В частности, в списке требований там неразмещение Россией и странами НАТО своих вооруженных сил и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, которые уже находились на этой территории по состоянию на 1997 год. А с 1997 года почти 25 лет прошло, — объяснил эксперт.

Также в числе требований — исключение расширения НАТО, в том числе непринятие в состав альянса Украины, и исключение развертывания ракет малой и средней дальности наземного базирования в районах, откуда они способны поражать территорию других участников переговоров. Кроме того, Россия требует прекратить на территории Украины, стран Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии любую военную деятельность.

По словам Маркова, фактически требования сформированы так, что США не смогут их выполнить в текущих условиях. Да и выдвигались они Москвой не для этого.

— Россия выдвинула свой ультиматум для того, чтобы США его не выполнили, и тогда у нас появится карт-бланш на какие-то действия. Все замерли в ожидании. В какой-то мере это подготовительные переговоры. Реальные переговоры начнутся после того, как Россия что-то сделает и покажет, что на какие-то действия способна. Американцы думают, что она ничего не может сделать. Пусть даже Донбасс заберет, да и ладно. Она и так его уже забрала фактически, — добавил политолог.

Успешными переговоры между Россией и НАТО формально можно назвать в том случае, если НАТО все-таки выполнит наши требования, считает Марков. Причем это пойдет на пользу всему миру, уверен он. Однако фактического успеха удастся достичь только после ликвидации нынешней власти в Киеве, где усилиями США, можно сказать, создается «анти-Россия».

— Потому что даже если США подпишут договор о том, что они не принимают Украину в НАТО, то они подождут лет пять до тех пор, пока большинство украинцев будет не против вступления в НАТО, и примут ее в альянс. Поможет только ликвидация этого оккупационного антироссийского режима и принятие договора о нейтральном статусе Украины по типу того, какой был у Финляндии и Австрии, — заключил эксперт.

Он также пояснил, что внутри российского руководства есть умеренная фракция, для которой успех — это просто непринятие Украины и Грузии в НАТО и демонтаж военных баз, размещенных на их территории. Однако в нынешней ситуации очень трудно представить, что США пойдут на какие-то уступки, резюмировал Марков.

Первый этап переговоров России и США по вопросам гарантий стратегической безопасности прошел в Женеве 10 января. Нашу страну на них представляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин, американскую — заместитель госсекретаря Венди Шерман. Свое мнение по поводу позиций России за океаном будут готовы озвучить на следующей неделе. Пока сторонам не удалось договориться.