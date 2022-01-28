«Переход на голодный паек»: чем обернутся санкции Европы против российского газа

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Санкции против российской газовой отрасли, разрабатываемые Евросоюзом и Великобританией, могут нанести существенный вред жителям Старого Света. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Электричество по расписанию

Как считает собеседник «ВМ», сами европейские потребители, привыкшие жить хорошо, даже не представляют, к каким последствиям могут привести готовящиеся решения их властей.

— Если против газопроводных проектов ввести жесткие меры, то Европа сама останется без газа, нефти и угля. Либо Россия в этом случае жестко ответит прекращением поставок, либо сами западные санкции это предусмотрят. Европе придется в этом случае не только промышленность отключать, но и давать по расписанию электричество населению. Общественному мнению это не понравится, — отметил специалист.

По его словам, европейские страны и сами добывают газ, но уровень добычи постоянно падает и не способен удовлетворить потребности населения и бизнеса. К примеру, потребляет Европа 500 миллиардов кубометров газа в год, а импортирует — 400, причем 180 млрд кубов поставляет Газпром, напомнил эксперт.

Зеленая энергетика не поможет

Фактически альтернатив российскому газу сейчас нет, только если в ЕС решатся на обвал собственной промышленности и перевод населения на голодный паек. Но европейские правительства после таких решений просто «посыпятся», добавил собеседник «ВМ».

— Катар экспортирует чуть менее 100 млрд тонн. Причем у Катара контракты с азиатскими потребителями, которые он не может разорвать. Говорят еще про Австралию, но там мощностей недостаточно. Америка нарастила экспорт сжиженного природного газа, и этого не хватает. Может быть, только через несколько лет они смогут удовлетворить потребности европейцев, после того как будут новые мощности, — объяснил спикер.

Зеленая энергетика, о которой в ЕС говорят много, потребностей людей не удовлетворит, считает Митрахович. Поскольку в отдельные условные ветряки дают 40 процентов электричества, а в другие — полтора. Тогда как потребителям свет нужен круглые сутки.

Иранский сценарий невозможен

Максимальные же санкции, которые теоретически могла бы ввести Европа, реализовывались бы по «иранскому сценарию» — торговое эмбарго, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. И исламскую республику можно было отключить от того же SWIFT, потому что ее роль в торговле с ЕС невысока.

— С Ираном больше не предполагалось торговать энергоресурсами. А с Россией предполагается. Поэтому Россию от SWIFT не отключают. И вероятность жестких санкций хоть и присутствует, но она сродни ядерной войне — очень маленькая, — заключил Митрахович.

О разработке пакета санкций против российской газовой отрасли стало известно 28 января из сообщений британских СМИ. Что это будут за ограничения, пока до конца неясно, но вводить их будут в случае вторжения России на Украину. Ранее также глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщала, что Германия готова включить газопровод «Северный поток — 2» в список санкций в случае вторжения России на Украину.

При этом британские СМИ признают, что нанесение удара по углеводородной промышленности России может затронуть и европейские компании, которые инвестируют в российский газовый сектор.

Кроме того, Европа ищет альтернативу российским поставщикам газа. Так, делегация ЕС на следующей неделе намерена провести переговоры по увеличению импорта голубого топлива из Азербайджана по Трансадриатическому трубопроводу. Правда, его мощность составляет всего 10 миллиардов кубометров в год, пишет Financial Times.