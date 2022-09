От Елизаветы II до Майкла Джексона: пять самых пышных похорон, вошедших в мировую историю

Фото: EPA

В Лондоне завершилось публичное прощание с королевой Елизаветой II, которое продолжалось несколько дней и вызвало настоящий ажиотаж среди британцев и приезжих гостей церемонии. Почти всю предыдущую неделю в столицу Соединенного Королевства из других частей света съезжались люди, которые хотели отдать последнюю дань уважения монархине. Вечером в понедельник, 19 сентября, тело королевы предадут земле. Погребальная церемония состоится в присутствии самых близких, а вот поминальную службу посетят более двух тысяч персон. В их числе более сотни глав государств. По ожиданиям аналитиков, трансляция мероприятия соберет рекордные четыре миллиарда зрителей. Некоторые из них уже назвали похороны Ее Величества самым масштабным и зрелищным событием в мире. «Вечерняя Москва» решила вспомнить, кого из знаменитых личностей провожали в последний путь с такими же почестями.

1/1 Фото: EPA

Принцесса Диана

Похороны принцессы Уэльской, которая ушла из жизни в результате автомобильной катастрофы 31 августа 1997 года, были не менее грандиозными. В память о «королеве сердец» с 1 по 8 сентября к Сент-Джеймсскому, Букингемскому и Кенсингтонскому дворцам люди возложили около пяти миллионов букетов цветов, чей общий вес составил 15 тысяч тонн.

Букеты британцы начали возлагать к дворцам сразу же после получения печального известия. Верноподданные принцессы Уэльской исписали около 50 книг для посетителей, оставляя в них слова соболезнования, а во всем мире были заполнены тысячи таких книг. Похороны леди Ди состоялись 6 сентября 1997 года. Церемония прощания собрала у экранов рекордное число телезрителей. Во всем мире похороны принцессы посмотрели около 2,5 миллиарда человек.

Фото: Андрей Урбан / ИТАР-ТАСС

Спустя три дня после похорон к поклонникам принцессы обратился брат Дианы граф Спенсер. Он попросил людей не приносить цветы к дому принцессы в Элторпе, а деньги пожертвовать на благие дела, что одобрила бы и сама леди Ди. Часть букетов была доставлена на остров, где покоится принцесса, а часть направили в госпитали.

Уинстон Черчилль

Королевской торжественностью ознаменовались похороны не менее легендарной и культовой личности в истории Соединенного Королевства. 24 января 1965 года мир прощался с государственным деятелем, самым одиозным премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Монархия в знак высокого уважения устроила ему пышные проводы, подобные которым ранее можно было видеть только на королевских похоронах. Церемония длилась несколько дней и завершилась погребением тела государственного деятеля в Блейдоне на скромном кладбище вблизи приходской церкви, где покоятся родители премьер-министра.

Джон Кеннеди

Общенациональным днем траура в США было объявлено 25 ноября 1963 года. В этот день состоялись похороны 35-го американского лидера Джона Кеннеди, который был убит 22 ноября. В тот день тело главы Белого дома от Капитолия до собора Святого Матфея сопровождало более 800 тысяч граждан. После мессы в соборе процессия направилась к Арлингтонскому национальному кладбищу. Президента доставили на пушечном лафете, а перед гробом вели породистого черного коня. В стременах были сапоги, которые «смотрели» шпорами вперед, а носком назад. По такой же традиции хоронили Авраама Линкольна. Когда гроб был опущен в землю, вдова главы государства Жаклин Кеннеди зажгла вечный огонь. Церемонию прощания с Кеннеди транслировали по всем общенациональным каналам США.

Иосиф Сталин

История России тоже помнит прощания, которые потрясли большую страну. Несколько сотен тысяч советских граждан специально приехали в столицу СССР, чтобы 9 марта 1953 года попрощаться с Иосифом Сталиным. В тот день из-за огромного числа гостей церемонии, желавших проститься с государственным деятелем, произошла давка, в результате которой сотни присутствующих погибли.

Фото: РИА Новости

Изначально тело вождя забальзамировали и поместили в Мавзолей на всеобщее обозрение. Однако 30 октября 1961 года XXII Съезд Коммунистической партии Советского Союза постановил, что тело Иосифа Виссарионовича должно покоиться в другом месте, поскольку вождь допускал в своей политике «серьезные нарушения ленинских заветов», что делает невозможным сохранение его останков в Мавзолее.

Свое последнее и вечное пристанище Сталин обрел у Кремлевской стены, где был захоронен в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года.

Майкл Джексон

Король поп-музыки, рока и соула — как только не называли Майкла Джексона. Жизнь великого музыканта и танцора оборвалась 25 июня 2009 года, ему было 50 лет. Сама церемония прощания началась спустя почти месяц. 7 июля в Лос-Анджелесе в «Степлс Центре» золоченый гроб с телом артиста вынесли его четверо братьев. Каждый имел на руке «фирменную» перчатку Майкла, усыпанную бриллиантами. Прощание с музыкантом, как писали СМИ, больше напоминало шоу, которыми певец завораживал зрителей. Во время церемонии торжественные слова любви, посвященные артисту, произнесли сотни мировых звезд. Певица Мэрайя Кэри исполнила композицию семейного квинтета Jacksons 5, а Стиви Уандер спел в его честь песню Never Dreamed You'd leave in Summer — «Не мог представить, что ты уйдешь летом».

Когда же один из братьев Майкла Джермен запел песню «Смайл», которую обожал исполнитель, 20 тысяч присутствующих в зале встали. Церемония прощания завершилась песней Майкла Джексона We are the World, которую исполнили родные артиста со сцены вместе с величайшими звездами американской эстрады.

Более 17 тысяч поклонников прибыли на церемонию, чтобы проститься с кумиром. Это были люди из числа тех, кто выиграл билет на мероприятие. Еще десятки тысяч фанатов Майкла собрались на улицах Лос-Анджелеса, чтобы выразить свою любовь ему.

Прощальное мероприятие транслировалось на весь мир, все континенты показали церемонию в прямом эфире.

Сама же погребальная процессия состоялась 3 сентября на кладбище Форест-Лаун в пригороде Лос-Анджелеса. На ней присутствовал узкий круг лиц, состоящий из родных исполнителя.