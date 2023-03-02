«Горячий туман»: почему пять человек отравились после дезинсекции от тараканов в подмосковном магазине

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В подмосковном Подольске после проведения дезинсекции от тараканов в торговом центре «Буратино» отравились пять человек, проживающих на верхних этажах здания. Среди них маленький ребенок. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие симптомы сигнализируют о подобном отравлении и куда жаловаться при подобном инциденте.

Меры безопасности

По словам дезинфектора Алексея Меньшикова, во время дезинсекции магазинов и торговых точек используется технология распыления химических составов.

— Этажи, расположенные выше, должны быть освобождены от жильцов. Помещения на период дезинсекции закрываются, окна оставляют открытыми, чтобы поступал воздух и химикаты не застаивались в комнатах, — рассказал специалист.

Если по разным причинам жильцы не могут покинуть свои квартиры, в таком случае, по словам Меньшикова, в домах закрываются вытяжные каналы и смотровые окна.

— Весь этот процесс должна контролировать подрядная организация, — продолжил специалист. — Только после этих подготовок начинается химическая обработка. Все это должно быть по инструкции санитарных норм.

Дезинсектор пояснил, что при проведении процедуры обычно используется один из трех методов:

ручной баллон;

влажное распыление;

горячий туман.

Меньшиков также предположил, почему подобный инцидент мог произойти в Подольске.

— Предполагаю, что вместе с испарениями химикаты попали в жилище людей, и они отравились. Причем такие случаи уже были, — считает эксперт.

По словам дезинфектора, чтобы избежать отравления, нужно, чтобы санитарные процедуры проводили лишь компании с медицинской лицензией.

— Перед дезинсекцией важно, чтобы были соблюдены следующие условия: жителей дома предупреждают о химической обработке. Они должны, в свою очередь, убрать пищевые продукты в герметические сосуды, открыть для проветривания окна в квартирах и покинуть помещение, — объяснил Меньшиков.

Спустя 4 часа после обработки можно возвращаться в жилище, где нужно произвести тщательную генеральную уборку и проветрить все комнаты в доме. Только при таких мерах можно избежать отравления, подчеркнул специалист.

Симптомы, последствия и первая помощь

По его словам, во время химических отравлений могут быть разные последствия:

аллергия;

астматическая реакция;

кожные высыпания;

одышка

и даже летальный исход.

В свою очередь врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что вся бытовая химия, которая применяется при дезинсекции, как правило, проходит сертификацию и является безопасной как для животных, так и для человека. Правда, есть одно «но».

— Это концентраты химического вещества, которые используются на определенной поверхности. И эти препараты, как ни крути, влияют на организм. Отравление происходит посредством вдыхания паров химических веществ. Они попадают через дыхательные пути в горло и вызывают рвоту, аллергию, ухудшение самочувствия, общую слабость и даже диарею, — рассказал Кондрахин.

При возникновении симптомов нужно в первую очередь промыть полость носа и рта, вымыть руки мылом и выйти на чистый воздух, порекомендовал врач. Желательно принять активированный уголь, который будет препятствовать дальнейшему распространению химии по организму.

Куда обращаться, если есть нарушения

Меньшиков сообщил, что при каких-либо нарушениях компанией, которая занималась дезинсекцией помещений, следует обращаться в подрядную организацию с жалобами или непосредственно в фирму, допустившую ошибки при проведении процедуры.