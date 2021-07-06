Самые известные катастрофы Ан-26

Фото: mil.ru / Минобороны России

На Дальнем Востоке пропал самолет Ан-26. Лайнер выполнял региональный рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек, все они погибли. За более чем 50 лет эксплуатации с самолетами данной модели произошло в общей сложности 169 авиакатастроф и серьезных аварий до ЧП на Дальнем Востоке. В них погибли 1464 человека. «Вечерняя Москва» вспомнила самые известные и трагичные из них за последние годы.

Ан-26 — это турбовинтовой военно-транспортный самолет, который является дальнейшим развитием популярной в советское время модели Ан-24, разработанной в КБ Антонова. Первый полет он совершил в 1969 году. С 1969 по 1986 год построено около 1400 таких машин. Несмотря на изначально оборонное предназначение, Ан-26 активно используется в грузовой и пассажирской авиации, причем в самых разных уголках мира.

Самая «свежая» авиакатастрофа Ан-26 произошла в 2020 году на Украине. 25 сентября в окрестностях Харькова при заходе на посадку на аэродром Чугуев потерпел крушение самолет 203-й учебной авиационной бригады ВВС Украины. На его борту находились 27 человек, выжил один. Незадолго до аварии пилоты сообщили об отказе одного из двигателей. Однако причинами катастрофы, согласно досудебному расследованию, стали недостаточный уровень подготовки пилотов-инструкторов и системные нарушения при эксплуатации летательного аппарата.

6 марта 2018 года авиакатастрофа произошла уже с самолетом российских Воздушно-космических сил. Ан-26 6-й армии ВВС и ПВО выполнял перелет с авиабазы Кувейрис в сирийском Алеппо до аэродрома Хмеймим в Латакии. На его борту находились 27 офицеров, в том числе один генерал. Однако при заходе на посадку самолет разбился, не дотянув всего 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Погибли 39 человек. Наиболее вероятной причиной катастрофы стала техническая неисправность в связи с изношенностью самолета.

18 января 2015 года неподалеку от Алеппо упал Ан-26 сирийских ВВС. При заходе на посадку в условиях дождя и тумана на авиабазу в провинции Идлиб борт зацепил опоры ЛЭП и упал. Погибли 37 человек. Изначально о сбитом самолета заявляла одна из террористических группировок, но эти сведения не подтвердились.

В 2007 году Ан-26 упал на жилой квартал в пригороде Киншасы (Демократическая Республика Конго) при взлете. Самолет пилотировал российский экипаж. У самолета отделился винт правового двигателя, что привело к потере подъемной силы и сваливанию. Плюс сказалось нарушение центровки и конструктивные недостатки самолета. Погибло 52 человека, из них 31 — на земле.

Самая крупная авиакатастрофа с участием Ан-26 произошла 3 мая 1985 года над городом Золочев во Львовской области. Из-за ошибок служб управления воздушным движением — руководителя полетов и диспетчера — военно-транспортный борт, летевший из Львова в Москву, лоб в лоб столкнулся с пассажирским Ту-134, заходящим на посадку. В обоих самолетах погибли 94 человека.

В этот раз Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На его поиски отправили два вертолета и спецсамолет. Спасатели исследуют район маршрута, по которому летел пропавший лайнер.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил сформировать специальную комиссию по исчезновению самолета.