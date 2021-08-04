«Выгоднее в СИЗО»: эксперты оценили шансы на выход из-под стражи студентки, сбившей троих детей

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Суд отправил сбившую троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве Валерию Башкирову в СИЗО до 16 сентября. После этого адвокат девушки обратился с просьбой смягчить меру пресечения и отправить его подзащитную под домашний арест. Апелляционная жалоба по этому вопросу будет рассмотрена в среду, 4 августа. В разговоре с адвокатом Даниилом Луневым «Вечерняя Москва» попыталась ответить на вопрос, смягчит ли суд меру пресечения виновнице страшного ДТП.

По словам правозащитника, при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу следственные органы обычно используют стандартные формулировки: подозреваемый или обвиняемый может скрыться от дознания или предварительного следствия; может продолжить заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства; уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

— Данных формулировок суду, как правило, вполне достаточно, чтобы удовлетворить ходатайство об избрании человеку меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснил адвокат.

Однако даже при предоставлении следственными органами данных, доказывающих одно из вышеописанных намерений подсудимого, суд все же может не применять самую строгую меру пресечения — заключение под стражу.

При этом суд должен учитывать тяжесть преступления, сведения о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, род деятельности и другие обстоятельства.

По мнению Лунева, в случае с Башкировой шансы на изменение меры пресечения крайне малы, но все же они будут, если сторона защиты предоставит неопровержимые сведения о невозможности девушки находится в СИЗО.

— Например, документ о состоянии здоровья, согласно которому она нуждается в медицинской помощи, а ее дальнейшее нахождение в изоляторе угрожает жизни и здоровью, — отметил юрист.

Адвокат в беседе с корреспондентом «ВМ» подчеркнул, что если обвиняемого до суда определяют под стражу, то выйти из-под нее практически невозможно.

— С другой стороны, девушке находиться в СИЗО сейчас выгоднее, — заметил другой собеседник «ВМ», бывший оперуполномоченный уголовного розыска Москвы Вячеслав Демин.

По словам Демина, несмотря на состояние девушки, все понимают, что статья, по которой ее обвиняют, является тяжкой и условного срока ввиду сложившейся судебной практики ей никто не даст.

— В данном случае ее пребывание в СИЗО будет считаться как день за полтора, а то и два. Соответственно, при вынесении приговора судьей осуществляется перерасчет срока назначенного и срока реально отбытого за время содержания в изоляторе. В этом случае у девушки появляется шанс при назначении минимального наказания выйти из зала суда в день оглашения приговора с учетом отбытого срока в СИЗО на стадии следствия, — считает бывший опер.

Он также отметил, что тактика стороны защиты может вызвать еще больший негатив и вопросы со стороны следствия.

— Если они сейчас предоставят документ, о том, что она тяжело больна, спрашивается: как и кто ей дал права? А это еще одно дело, — резюмировал Демин.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Девушке предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджет, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.