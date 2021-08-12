Куратор гиперзвука: что известно об арестованном по делу о госизмене ученом

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы

В Москве арестовали по подозрению в государственной измене генерального директора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— В отношении Куранова Александра Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года, — отметили в пресс-службе.

Инкриминируемая Куранову статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Как пишут СМИ, ученый подозревается в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. Следователи провели обыски в местах проживания ученого и пребывания в Санкт-Петербурге.

Александр Куранов родился 2 января 1948 года в Ленинграде. В 1972 году он окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. До 1988-го работал научным сотрудником в Научно-исследовательском институте физики Ленинградского госуниверситета. Затем устроился в холдинговую компанию «Ленинец». В ней Куранов прошел трудовой путь от старшего научного сотрудника до гендиректора — главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем».

Видео: Пресс-служба Лефортовского суда

Под руководством Куранова проводились экспериментальные исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета. Она получила называние «Аякс».

Куранов возглавляет дирекцию ХК «Ленинец» по направлению «Новые гиперзвуковые технологии», курирует деятельность ученых различных предприятий аэрокосмического комплекса РФ. Он также был организатором российско-американских симпозиумов и научных форумов «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», которые проходили в Петербурге.

Куранов — профессор и доктор технических наук, заведующий филиалом кафедры «Распределенные интеллектуальные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. В 2003 году он защитил научную работу по специальности «Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов». Автор сотни научных трудов, патентов и авторских свидетельств.

Большинство научных публикаций ученого были связаны с маленькой частной организацией, в которой он был руководителем, рассказал «Вечерней Москве» декан Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Николай Ватин:

— Эта организация сшибала гранты. Ее замели, правда, не знаю, за что. У него и публикаций не так много было. То, что его задержали, я сам узнал минут 20 назад из украинских сайтов.

Собеседник «ВМ» также отметил, что на сегодняшний день кафедры, которой он заведовал в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, больше не существует.

Направление гиперзвука является одним из самых перспективных в военной промышленности, которое начало развиваться только во второй половине прошлого века, рассказал «Вечерней Москве» историк, военный эксперт Борис Юлин:

— Сначала ученые создавали проекты по сверхзвуку, а потом начались попытки разработок по гиперзвуку. Исследования проводились, в том числе и в подмосковной Дубне. Но все эти процессы были остановлены по распоряжению президента Бориса Ельцина в 90-е годы по договоренности с американцами. Когда разработки были заморожены, люди, которые занимались ими, остались в некоторой степени не при делах. Возобновились они спустя довольно долгое время. Но опять же говорить о том, что эти проекты были успешными, сложно, так как это является государственной тайной.

Когда разработки были остановлены и направления перестали финансировать, ученые, как заметил Юлин, продолжили заниматься теоретической проработкой темы, общаясь между собой внутри страны и с зарубежными коллегами.

— И сейчас сложно сказать, передавал ли ученый на самом деле секретную информацию за пределы страны. Его вполне могли за любые контакты с иностранными экспертами обвинить в госизмене, — добавил эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что довольно тяжело провести границы между чисто научным интересом и государственным секретом в условиях, когда «конкретная тема вчера не являлась тайной, а сегодня стала секретной».