Кто устроил тройное убийство и перестрелку в воронежской полиции

Фото: Вечерняя Москва

Утром 16 сентября появилась информация о нападении неизвестного на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Также сообщалось, что злоумышленник причастен к убийству семьи из трех человек. По версии следователей, это преступление он совершил еще до визита в МВД. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о случившемся.

Убийство семьи

Преступление совершено в поселении Волчанском: рано утром местные жители обнаружили там три трупа с огнестрельными ранениями. Жертвами стали 59-летняя Гулистан Ибрагимова и ее двое детей: сын в возрасте 20 лет и пятилетний внук.

По предварительным данным, поводом для убийства послужил «бытовой конфликт». РИА «Воронеж» сообщает: скорее всего, преступник обращался в полицию, но та не смогла решить проблему. Тогда он совершил нападение на семью «в состоянии аффекта». Вторжение убийцы в отдел МВД Лискинского района было совершено с целью мести за неоказание помощи, указывает «Коммерсант» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

Семья, погибшая от руки преступника, была «добропорядочной и неконфликтной». Она переехала в Волчанское 35 лет назад — об этом рассказали местные жители. Соседям не было известно о конфликтах между убитыми и подозреваемым. Предположительно, убийца не проживает в Волчанском.

Подрыв здания полиции

Нападение на отдел МВД в Лискинском районе совершено около 5:30. Инцидент произошел в 60 километрах от места убийства семьи. Преступник подорвал дверь отдела полиции. Внутри здания он открыл стрельбу по бронированному стеклу дежурной части, бросил дымовую шашку и еще одно самодельное взрывное устройство.

Старший сержант полиции открыл ответный огонь. В результате перестрелки пострадал сотрудник МВД: он получил ранение голени, которое не представляет угрозы для жизни.

Затем преступник покинул здание и уехал на серебристой «Ниве» с неопознанными регистрационными знаками в сторону Острогожска. На подозреваемом было военное обмундирование, каска и бронежилет, а в руках — автоматическое оружие.

Личность преступника

Согласно предварительным данным, преступник — 28-летний уроженец Каменского района. Предполагается, что в данный момент он направляется в сторону украинской границы. Возможно, убийца намеревается скрыться в Донбассе, сообщил источник Лента.ру. «Коммерсант» пишет о том, что мужчина работал в частном охранном предприятии, отвечающем за безопасность объектов агрохолдинга «Эконива».

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«Вечерняя Москва» пообщалась с представителями ближайшего окружения подозреваемого. Они не сразу поверили в то, что мужчина мог совершить подобное. Такого мнения придерживается и Дмитрий — друг подозреваемого.

— Могу охарактеризовать его как крайне спокойного, неконфликтного и уравновешенного человека, — заявил он в беседе с корреспондентом «ВМ».

Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемого проверили на факт принадлежности к совершению преступления. После допроса в местном отделении полиции его якобы отпустили. В СКР позже опровергли информацию о задержании подозреваемого. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сказала «Подъему», что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

Возбуждены уголовные дела по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников полиции.