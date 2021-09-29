«Это не курицу украсть»: что известно о деле арестованного за госизмену главы Group-IB

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. «Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о резонансном деле.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых Ростех, Сбербанк, «Альфа-банк» и «МегаФон».

Обыск и арест

Оперативные мероприятия в московской штаб-квартире Group-IB проводились во вторник, 28 сентября.

В среду, 29 сентября, Лефортовский районный суд Москвы сообщил, что основатель компании Илья Сачков арестован на два месяца по подозрению в госизмене. В СИЗО он пробудет минимум до 27 ноября 2021 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, Сачков не признает вину в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Материалы по делу основателя Group-IB засекречены.

Реакция

В Кремле знают об аресте основателя Group-IB, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако ему неизвестно, уведомлен ли об этом президент Владимир Путин. Песков подчеркнул, что ФСБ ежедневно докладывает лидеру страны о профильных вопросах.

По словам пресс-секретаря, дело не имеет отношения к инвестиционному климату в стране и в Кремле не опасаются, что другие IT-компании перестанут сотрудничать с государственными органами. Сачкова обвиняют в госизмене, что не связано с экономикой, добавил Песков.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал правоохранительные органы дать разъяснения по делу Сачкова. Иначе, по словам омбудсмена, по IT-сфере и ее инвестпривлекательности будет нанесен критический удар. Титов отметил, что «нет ничего хуже этого состава преступления», потому что подобные дела рассматриваются в закрытом режиме.

В пресс-службе МГТУ имени Баумана, где преподавал Сачков, заявили об отсутствии связи между арестом и его деятельностью в вузе. Основатель Group-IB не вел научных работ.

Юристы Group-IB, как сообщил телеканал RT, уверены в невиновности Сачкова. В компании отказались комментировать выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела в связи с проведением расследования. При этом планируется, что руководить Group-IB в ближайшее время будет ее сооснователь Дмитрий Волков. Работа продолжается в штатном режиме, добавили в компании.

Мнение эксперта

Дело Сачкова связано с деятельностью, которой он занимался с подчиненными ему лицами в зарубежных офисах, рассказал в беседе с «ВМ» ученый-криминалист в области цифровой криминалистики, доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

— У компании несколько лет назад возникли проблемы на территории офисов, расположенных в Соединенных Штатах Америки. Сачков вынужден был их закрыть и перенести, насколько мне известно, в Тайвань. Компания занимала где-то около 30–35 процентов в разные годы на мировом рынке таких услуг и была аффилирована в различных государствах. В том числе она была представлена на уровне защиты государственных органов зарубежных стран. Возможно, там и произошли какие-то инциденты, которые российское правосудие расценило как госизмену, — сказал Вехов.

Он обратил внимание на риски, которым подвергаются главы представленных за рубежом компаний по кибербезопасности. Оказываемые ими услуги связаны с защитой тайны, охраняемой законом того или иного государства, пояснил эксперт.

— Поскольку его компания защищала информационно критические ресурсы силовых структур, государственных и правоохранительных органов стран — членов НАТО, соответственно, там имелся доступ к информации более высокого уровня по действующим у них там законодательствам, нежели обычная коммерческая тайна или персональные данные, — добавил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что Сачкову по предъявленной статье грозит до 20 лет лишения свободы.

— Это очень серьезная статья. Знаете, это не курицу украсть. Соответствующие органы неоднократно все перепроверяли, консультировались, советовались. Видимо, есть веские доказательства. Иначе бы ему не была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, чтобы в течение этого времени были добыты и представлены суду уже железобетонные доказательства либо его виновности, либо невиновности, — сказал Вехов.

Об Илье Сачкове

Илья Сачков родился в Москве в 1986 году. В 2003 году он основал компанию Group-IB. Вскоре она стала работать с крупными заказчиками, в том числе зарубежными.

В 2009 году Сачков окончил с отличием факультет информатики и систем управления МГТУ имени Баумана. А с 2017 года в этом вузе он является по совместительству доцентом кафедры информационной безопасности.

В 2016 году Forbes включил Сачкова в список самых перспективных предпринимателей в возрасте до 30 лет в категории Enterprise Tech.

Сачков входит в экспертные комитеты Госдумы, МИД РФ, Совета Европы и ОБСЕ.