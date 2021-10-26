«Думала, что гром гремит»: последняя информация о взрыве газа в Набережных Челнах
Вечером 25 октября в городе Набережные Челны в Татарстане прогремел взрыв газа на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Есть пострадавшие и погибшие. Самая последняя информация о ЧП — в материале «Вечерней Москвы».
«Думала, что гром гремит»
По данным оперативных служб, инцидент произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по адресу 48-й комплекс, дом 20, примерно в 17:10. Всего в доме 15 подъездов с 224 квартирами. Очевидцы, живущие в соседних домах, услышали громкий хлопок. Сразу после взрыва поднялись столбы дыма и пыли. А минут через десять уже прибыли спасатели, медики и начали разбор завалов.
В результате хлопка, говорят свидетели произошедшего, взрывной волной пооткрывало окна, а обломки, которые отваливались от здания, раскидало метров на 15–20. Они упали рядом с остановкой общественного транспорта и автомобильными парковками.
— Прямо за нами хлопнуло. Думала, что гром гремит. Потом поднялся дым. Волна пыли. Мурашки. Испугались очень. Дай бог, чтобы все живы были, — рассказала «ВМ» очевидец Оксана Марченко (имя изменено — прим. «ВМ»).
«Обломки раскидало метров на 20»
Из-за взрыва газовоздушной смеси были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Сначала о жертвах с летальным исходом не сообщалось, но чуть позже в больнице скончалась 22-летняя девушка. Помимо нее пострадали еще три человека, в том числе двое детей, 32 жильца были эвакуированы. В ликвидации последствий принимали участие более 90 человек личного состава и 35 единиц техники.
— Я живу в соседнем здании. В 17:10 прогремел взрыв. Произошло это на четвертом этаже. Это как раз угол жилого комплекса, который выходит на проезжую часть. В результате хлопка взрывной волной пооткрывало окна, а обломки, которые отваливались от здания, раскидало метров на 15–20. Они упали рядом с остановкой общественного транспорта и автомобильными парковками, — поделился с «ВМ» информацией челнинец Владимир Марченко (имя изменено — прим. «ВМ»).
В общей сложности, по информации администрации Набережных Челнов, на пятом этаже были полностью разрушены три квартиры, на четвертом — одна, в двух просто имелись трещины в стенах. Жилье на трех других этажах значительных повреждений не получило, за исключением нескольких остеклений балконов. Угрозы обрушения дома нет.
Как оказывают помощь
На месте ЧП был сразу же сформирован оперативный штаб, куда прибыл мэр города Наиль Магдеев. По его поручению жители 10, 11 и 12 подъездов дома были размещены в гостинице, кто-то уехал к родственникам. Жильцы остальных подъездов после совещания экстренных служб и осмотра дома были допущены в свои квартиры. Ни отопление, ни газ, ни электричество у них не отключали.
Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Как сообщили «ВМ» в администрации Набережных Челнов, 22 человека, эвакуированные 25 октября из пострадавшего дома, провели ночь в гостинице. Их обеспечили горячим питанием. Также на базе администрации Автозаводского района организовали пункт, где можно проконсультироваться и оформить меры социальной поддержки.
Кроме того, для помощи пострадавшим в результате ЧП открывается счет, прислать туда деньги смогут все желающие. Республиканские и городские власти со своей стороны тоже намерены оказать поддержку.
Две версии ЧП
На данный момент основных версий, почему произошел взрыв газа, две: в результате оказания услуг ненадлежащего качества или в результате неосторожных действий кого-либо во время эксплуатации газового оборудования.
По информации ряда СМИ, эпицентр взрыва мог находиться в квартире, где проживал одинокий 70-летний пенсионер Владимир Рочев. Известно, что он страдает алкоголизмом и состоит на учете в наркодиспансере. От газовой сети его квартира была отключена еще в 2010 году. Не исключено, что именно его неаккуратные действия стали причиной произошедшего, поскольку мужчина мог подключаться к коммуникациям нелегально. Однако официального подтверждения данной информации нет. В этом будет разбираться следствие.