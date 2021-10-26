«Думала, что гром гремит»: последняя информация о взрыве газа в Набережных Челнах

Фото: Пресс-служба мэра

Вечером 25 октября в городе Набережные Челны в Татарстане прогремел взрыв газа на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Есть пострадавшие и погибшие. Самая последняя информация о ЧП — в материале «Вечерней Москвы».

«Думала, что гром гремит»

По данным оперативных служб, инцидент произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по адресу 48-й комплекс, дом 20, примерно в 17:10. Всего в доме 15 подъездов с 224 квартирами. Очевидцы, живущие в соседних домах, услышали громкий хлопок. Сразу после взрыва поднялись столбы дыма и пыли. А минут через десять уже прибыли спасатели, медики и начали разбор завалов.

В результате хлопка, говорят свидетели произошедшего, взрывной волной пооткрывало окна, а обломки, которые отваливались от здания, раскидало метров на 15–20. Они упали рядом с остановкой общественного транспорта и автомобильными парковками.

— Прямо за нами хлопнуло. Думала, что гром гремит. Потом поднялся дым. Волна пыли. Мурашки. Испугались очень. Дай бог, чтобы все живы были, — рассказала «ВМ» очевидец Оксана Марченко (имя изменено — прим. «ВМ»).

«Обломки раскидало метров на 20»

Из-за взрыва газовоздушной смеси были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Сначала о жертвах с летальным исходом не сообщалось, но чуть позже в больнице скончалась 22-летняя девушка. Помимо нее пострадали еще три человека, в том числе двое детей, 32 жильца были эвакуированы. В ликвидации последствий принимали участие более 90 человек личного состава и 35 единиц техники.

Видео: Вечерняя Москва

— Я живу в соседнем здании. В 17:10 прогремел взрыв. Произошло это на четвертом этаже. Это как раз угол жилого комплекса, который выходит на проезжую часть. В результате хлопка взрывной волной пооткрывало окна, а обломки, которые отваливались от здания, раскидало метров на 15–20. Они упали рядом с остановкой общественного транспорта и автомобильными парковками, — поделился с «ВМ» информацией челнинец Владимир Марченко (имя изменено — прим. «ВМ»).

В общей сложности, по информации администрации Набережных Челнов, на пятом этаже были полностью разрушены три квартиры, на четвертом — одна, в двух просто имелись трещины в стенах. Жилье на трех других этажах значительных повреждений не получило, за исключением нескольких остеклений балконов. Угрозы обрушения дома нет.

Фото: Пресс-служба мэра

Как оказывают помощь

На месте ЧП был сразу же сформирован оперативный штаб, куда прибыл мэр города Наиль Магдеев. По его поручению жители 10, 11 и 12 подъездов дома были размещены в гостинице, кто-то уехал к родственникам. Жильцы остальных подъездов после совещания экстренных служб и осмотра дома были допущены в свои квартиры. Ни отопление, ни газ, ни электричество у них не отключали.

Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как сообщили «ВМ» в администрации Набережных Челнов, 22 человека, эвакуированные 25 октября из пострадавшего дома, провели ночь в гостинице. Их обеспечили горячим питанием. Также на базе администрации Автозаводского района организовали пункт, где можно проконсультироваться и оформить меры социальной поддержки.

Кроме того, для помощи пострадавшим в результате ЧП открывается счет, прислать туда деньги смогут все желающие. Республиканские и городские власти со своей стороны тоже намерены оказать поддержку.

Фото: Пресс-служба мэра

Две версии ЧП

На данный момент основных версий, почему произошел взрыв газа, две: в результате оказания услуг ненадлежащего качества или в результате неосторожных действий кого-либо во время эксплуатации газового оборудования.

По информации ряда СМИ, эпицентр взрыва мог находиться в квартире, где проживал одинокий 70-летний пенсионер Владимир Рочев. Известно, что он страдает алкоголизмом и состоит на учете в наркодиспансере. От газовой сети его квартира была отключена еще в 2010 году. Не исключено, что именно его неаккуратные действия стали причиной произошедшего, поскольку мужчина мог подключаться к коммуникациям нелегально. Однако официального подтверждения данной информации нет. В этом будет разбираться следствие.