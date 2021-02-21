«Инвестиции в подрастающее поколение»: как Москва превращается в город спорта

ФОК у стадиона «Торпедо»

В столице до конца 2023 года по итогам реализации государственной программы «Спорт Москвы» будут построены около 150 физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, ледовыми катками и универсальными спортивными залами. О том, для чего в городе нужно такое количество ФОКов и спорткомплексов, «Вечерняя Москва» поговорила с депутатом Госдумы, Олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, заслуженным мастером спорта России Светланой Журовой.

Чемпионка отметила, что спортивные объекты должны быть размещены повсеместно, в шаговой доступности. Большинство родителей не отпустят своих детей в спортивную секцию на другой конец города, через пробки, с несколькими пересадками. Именно поэтому, по словам Журовой, правительство изучает микрорайоны Москвы и Московской области и определяет, где и в каком порядке будут созданы физкультурно-спортивные комплексы для молодежи.

— Спорт дисциплинирует молодежь, укрепляет здоровье и закаляет характер. Как правило, те, кто в детстве занимался спортом, легче вливаются в коллектив, оказываются лучше подготовлены к столкновению с жизненными трудностями. Немногие станут чемпионами, но ребята научатся трудиться и добиваться результатов! — сказала она.

Журова заявила о том, что дети должны посещать спортивные секции или заниматься искусством, потому что и бег, и рисование, и игра на баяне — это серьезный труд. Спорт и искусство отвлекают ребенка от сидения в интернете, защищают от потенциального вовлечения в плохую компанию, от курения, алкоголя и наркотиков.

Депутат напомнила, что наличие юношеских спортивных школ и секций напрямую связано со здоровьем не только детей, но и взрослых. Если дети не заняты спортом, их должны чем-то занимать родители. А во время тренировок детей папы и мамы сами могут заняться физкультурой.

— Спорт — это пирамида, в основании которой лежит массовый детский спорт. Не будет Олимпа, если нет основания. Чем больше наших детей познакомятся со спортом, тем больше юношей и девушек, повзрослев, добьются блестящих результатов. Они станут гордостью страны и прославят Россию, — заметила собеседница «ВМ».

Также Журова уточнила, что нам нужны функциональные быстровозводимые и доступные спортивные объекты. По ее мнению, это «инвестиции в подрастающее поколение», то есть в будущее нашей страны.

Ежеквартально в столице сдаются в эксплуатацию два–три спортивных объекта. Так, согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, в Даниловском районе на территории стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова уже построен физкультурный комплекс с футбольным манежем.

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в трехэтажном здании площадью более семи тысяч квадратных метров будут размещены футбольный манеж для тренировок, тренажерный зал, залы борьбы и бокса.

Легкоатлетический манеж в Алтуфьеве будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. В крытом манеже разместят спортивный зал, тренировочно-разминочные залы, тренерские и судейские кабинеты, помещение для массажа, инфракрасную сауну, кабинет врача, буфет, помещения администрации. У манежа предусмотрена парковка.

Поскольку большинство московских школьников занимаются физкультурой и спортом недалеко от своего дома, манеж рассчитан в первую очередь на учеников спортивной школы № 82.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице до конца 2021 года появится 14 спортивных комплексов.

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