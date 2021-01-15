Близкий друг вспомнил последние разговоры с Грачевским

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Борис Грачевский был настоящим мужчиной, добряком и семьянином, не любившим говорить о своих проблемах и при этом убеждавшим всех вокруг, что болезнь отступит. Таким его запомнил кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров, с которым Грачевский дружил не одно десятилетие.

Вечером 14 января Россию поразило известие о смерти кинорежиссера, худрука детского киножурнала «Ералаш» Бориса Юрьевича Грачевского. В тот день ему стало хуже из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. В результате болезнь возобладала. Грачевского не стало на 72-м году жизни.

«Вечерняя Москва» связалась с Давидом Шнейдеровым, близким другом Грачевского, который рассказал, что в последний раз они общались меньше недели назад, когда Борис Юрьевич уже был в больнице.

— Мы с ним переписывались несколько раз в день, — вспоминает собеседник «ВМ». — Я не могу себе представить человека, полного такого оптимизма и такой веры в то, что все обойдется. Он до последнего говорил, что все будет нормально, и даже не хотел отвечать на вопросы о том, как себя чувствует. Вместо этого он слал какие-то смешные картинки.

По словам кинокритика, в мобильном телефоне Грачевского был некий сборник смешных фраз, часть из которых он придумал сам, а еще часть где-то услышал. Этими фразами и забавными картинками худрук «Ералаша» делился с другом, уверяя, что все разрешится наилучшим образом.

— Это был человек удивительной силы и добра. Мы с ним общались много десятков лет: еще моя мама его знала, — признается телеведущий. — У меня всегда в голове: ночь, звонит Боря, говорит: «Я посмотрел фильм, нужно срочно его обсудить». И мы до утра с ним разговариваем, обсуждаем кино, спорим, доказываем что-то. Я не могу себе представить, как теперь обойтись без этих ночных разговоров.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская / Фото: youtube.com

Также Шнейдеров отметил, что Грачевский имел обыкновение «утаскивать» его на разговоры, когда им случалось пересечься на кинофестивалях. На одном из таких мероприятий Бориса Юрьевича посетила любопытная идея, которую он озвучил приятелю.

— Мы были на фестивале в Благовещенске, и в какой-то момент Боря говорит: «Знаешь, мне все надоели. Давай возьмем жен и сбежим от всех в Китай». И мы вчетвером уехали, ходили потом по этому чертовому гигантскому китайскому «Черкизону». Боря ходил с палочкой и бесился каждый раз, когда Катя (Екатерина Белоцерковская, третья супруга Грачевского — прим. «ВМ») говорила ему: «Боря, возьми палочку. Боря, посиди, отдохни». Его это раздражало, он нервничал и отвечал: «Я в порядке, я в порядке». Он был настоящим мужчиной в полном смысле этого слова, — заявил собеседник «ВМ».

Особое место в жизни Грачевского занимала семья, говорит Шнейдеров. По его словам, Грачевский был преисполнен счастья, когда у него родился сын Филипп (8 апреля 2020 года — прим. «ВМ»).

— Он всегда говорил, что должен вырастить сына, поставить его на ноги. Иногда звонил просто так: «Привет, это Боря, я тебе расскажу, что у меня с Филиппом происходит». В другой раз звонил и говорил: «Ты представляешь, какое счастье, когда утром ты спишь, входит Катя и вносит малыша, и он ложится рядом с тобой, улыбается тебе, обнимает тебя. Больше в жизни ничего не нужно — есть любимый малыш и любимая жена», — заключил Шнейдеров, вспоминая трогательные беседы со своим старым другом.

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