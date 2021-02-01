Предпринимателям предложили повысить свою квалификацию

Владелица гастрономических проектов азиатской и французской кухни Мария Искусных продумывает дальнейшую стратегию развития своей сети с учетом рекомендаций, полученных на акселераторе от «Малого бизнеса Москвы» / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 1 февраля, «Малый бизнес Москвы» проведет встречу «Личный бренд — один шаг к успеху». К трансляции смогут бесплатно подключиться как начинающие предприниматели, так и опытные в своем деле.

На мероприятии бизнесмены узнают от экспертов-практиков, какие есть рабочие инструменты для построения бренда, как можно продвигать бизнес, в том числе и через социальные сети. Участникам расскажут, как же научиться продавать себя дорого и не бояться этого.

Подобные бесплатные мероприятия в ГБУ «Малый бизнес Москвы (МБМ)» проводят регулярно, будь то вебинар про Digital-инструменты или конференция по личной эффективности, которые прошли на минувшей неделе.

— Наши образовательные бизнес-программы остаются неотъемлемой частью экосистемы необходимых мер поддержки предпринимателей. После очередного курса участники бесплатно получают своевременную экспертную поддержку, индивидуальный план развития, а самое важное — хорошие результаты в короткие сроки, — подчеркнул руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

Такое повышение квалификации получила и владелица гастрономических проектов азиатской и французской кухни Мария Искусных. В конце лета прошлого года она стала участницей одного из акселераторов, которые организовали в МБМ. За 2,5 месяца женщина обновила формат заведения, начала развивать личный бренд и запустила несколько новых проектов.

— Удивительно, но после тренингов я нашла новые источники получения доходов как для своего бизнеса, так и для себя лично. Конечно, нам было непросто в нынешних условиях. По сути, мы просто выживали, стараясь сохранить сотрудников. В этом помог быстрый перевод работы на доставку еды. Однако при этом прибыли не было очень долго: первый доход после тяжелого марта я получила только в августе, — делится Мария Искусных.

Летом предпринимательница снова смогла открыть заведения. Однако потом вновь появились ограничения и связанные с ними сложности.

— Я верила, что все будет хорошо, и акселератор в этом помог. Главный результат — в последнее время появилась уверенность в своих силах, знаниях, опыте, а также в том, что я действительно могу быть интересна и полезна партнерам по бизнесу. Также я начала развивать свой профиль в соцсетях. Уже даже половину дела сделала — название для своей постоянной рубрики придумала, — говорит она.

Кроме того, Мария сейчас работает над запуском собственной франшизы. По ее словам, после прохождения курсов повышения квалификации поняла, что может работать тренером и антикризисным менеджером.

Кстати, с 25 января специалисты «Малого бизнеса Москвы» принимают заявки на участие в бизнес-акселераторе для предприятий сферы бытовых услуг. Регистрацию можно пройти на сайте учреждения. Семинедельная программа пройдет в очном и дистанционном форматах.

— В прошлом году для тех сфер, которые оказались в числе наиболее пострадавших, ГБУ «Малый бизнес Москвы» организовало четыре отраслевых акселератора. В них приняли участие около 200 предпринимателей, работающих в области туризма, фэшн-бизнеса, креативных индустрий, общественного питания, спорта, а также социально ориентированные предприятия. По итогам программы они смогли создать новые продукты, увеличить продажи и сохранить рабочие места, — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Последний пакет мер поддержки утвердили 16 декабря 2020 года. Некоторые программы, которые действовали в минувшем году, продлены и на 2021-й. Предпринимателям продолжили выделять льготные субсидии. До 1 июля продлили и помощь в кредитовании. Еще на год продлены льготы по аренде.

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