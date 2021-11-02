Хороший урок финансовой грамотности

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По данным крупной российской консалтинговой компании, количество банкротств физических лиц в стране за девять месяцев 2021 года увеличилось в 1,6 раза.

По итогам девяти месяцев текущего года число банкротств составило 166,5 тысячи случаев. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 104,5 тысячи банкротств, а в 2019 году — 63,1 тысячи. Прирост в этом году составил 59 процентов.

Похожие данные приводят и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

— Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами, в январе — сентябре 2021 года составило 137 485 человек, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. За время существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года несостоятельными стали уже 419 765 граждан, — сообщили в ведомстве.

При этом больше всего граждан-банкротов в январе — сентябре 2021 года было в Москве — 7402 человек.

Ассистент арбитражного управляющего юридической фирмы Ксения Иванова подтверждает, что банкротств в этом году действительно стало больше.

— Думаю, основная причина этого — упрощение процедуры. Изменение вступило в силу 1 сентября 2020 года. Теперь, если у должника нет многочисленного недвижимого имущества, он не заключал крупные сделки последние три года, то его в короткие сроки и без оспаривания в суде признают банкротом. Упрощенная процедура распространяется на долги от 50 до 500 тысяч рублей. Раньше, чтобы пройти через все это, заем должен был быть от 500 тысяч и выше, — рассказала Ксения Иванова.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года оформить документы на банкротство можно и в МФЦ. По данным Федресурса, в период с марта по сентябрь текущего года в многофункциональных центрах по всей России совершили 2801 такую процедуру.

Ксения Иванова считает, что из-за этого возросло доверие граждан к этой процедуре: они стали более информированными.

— Люди поняли, что можно пройти несколько несложных этапов, и долг будет списан. И это намного лучше, чем занимать деньги у родственников, пользоваться услугами мирокредитных организаций и едва сводить концы с концами, — отметила Ксения Иванова.

Другая причина, по ее мнению, заключается в снижении платежеспособности граждан во время пандемии.

— Люди брали кредиты в 2019 и 2020 годах, рассчитывая, что в ближайшие годы они их выплатят. Но из-за коронавируса многие потеряли часть доходов, а некоторые и работу. Банкротство стало единственным выходом, чтобы избавиться от финансовых обязательств законным способом, — говорит эксперт. — Так что я не могу считать эту тенденцию негативной, даже наоборот, хорошо, что в условиях пандемии коронавируса у людей есть такая возможность.

По мнению эксперта по финансам Московского отделения организации «Опора России» Павла Вешаева, другая причина увеличения количества случаев банкротов — высокий уровень инфляции.

— Доходы граждан снизились или остались на прежнем уровне, а цены на некоторые категории товаров взлетели на 20–30 процентов. Людям перестало хватать на базовые вещи, возросла закредитованность граждан. Все это привело к частым банкротствам, — считает Павел Вешаев.

По прогнозам эксперта, в ближайшее время такая тенденция замедлится, а скоро и вовсе пойдет на спад.

— Все мы уже привыкли жить в новой реальности. Люди поняли, что обременять себя займами сейчас не стоит. Именно потому в ближайшем будущем начнет снижаться закредитованность населения. А для тех, кто уже прошел через процедуру банкротства, возможно, это станет хорошим уроком финансовой грамотности, — говорит Вешаев.