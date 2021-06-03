Салфетки, бутылки и одноразовую посуду убрали с берегов двух рек

Участница субботника «Чистый берег» Анна Митерева убирает в мешок одноразовые контейнеры для еды и бутылки, оставленные около водоема после пикника / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

3 июня в рамках акции «Чистый берег» волонтеры убрали мусор у притока Москвы-реки в Крылатском. Субботник организовали сотрудники Мосприроды.

Первым делом методист отдела экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода» Михаил Углов провел для участников акции инструктаж по технике безопасности и раздал всем мусорные мешки и перчатки.

— Нам предстоит убрать долину реки Большой Гнилуши по обоим берегам и небольшую часть берега Москвы-реки, — сказал Михаил Углов. — Ходите по лесу аккуратно. Сейчас на земле можно встретить слетков — птенцов, покинувших свои гнезда, но еще не умеющих летать. Не поднимайте мусор, если птенец сидит рядом. Для птиц это небезопасно.

Один из участников акции — тренер столичного клуба по спортивному ориентированию Егор Митерев.

— У нас сегодня здесь тренировка по расписанию. Я в интернете прочитал, что в это время в парке будет проходить акция по очистке берега, и заранее предложил своим ученикам поучаствовать. Ради такого дела пришли даже их родители, — рассказал Егор Митерев.

Михаил Углов показал на карте три дорожки, где, скорее всего, скопилось больше всего мусора. Волонтеры разделились на группы и отправились в поиски. Уже через несколько минут Егор Митерев наткнулся на место рядом с оврагом, где, по всей вероятности, совсем недавно кто-то устроил пикник: на земле лежат прогоревшие угли, вокруг валяются использованные салфетки, одноразовая посуда, бутылки. Чуть ниже по склону — выброшенный мангал.

— Раньше не так серьезно следили за чистотой лесов, берегов рек. Поэтому некоторые люди позволяли себе безнаказанно выбрасывать мусор где попало. Но сейчас все больше активистов борются за экологию, — рассуждает Егор. — Переломный момент настанет, когда энтузиастов будет больше, чем равнодушных.

Всего во время акции «Чистый берег» волонтеры собрали 15 мешков мусора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Назарова, начальник отдела экологического просвещения и учета животных ГПВУ «Мосприрода»:

— В рамках Всероссийской акции «Вода России» проходят субботники «Чистый берег». Они ежегодные и проводятся в разных регионах страны. 9 июня мы проведем уборку в Кировской пойме в Строгине. Реки разносят мусор на тысячи километров. Мы пытаемся это предотвратить.

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