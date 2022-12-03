Русская сосна в пять раз дешевле: будет ли в России дефицит новогодних деревьев

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Ввоз импортных елок в этом году сократился из-за санкций почти вдвое, сообщили 28 ноября в Рослесинфоторге. «Вечерняя Москва» узнала, стоит ли ожидать дефицита новогодних деревьев и есть ли достойные отечественные альтернативы.
По словам директора одной из компаний по продаже елок Владислава Пухарева, несмотря на то что деревья попали под санкции, их удается закупать через посредников и небольшими партиями все же ввозить в страну. Правда, изменились и цены — заграничное дерево обойдется покупателю почти в два раза дороже, чем в прошлом году.
— Основные страны, в которых закупаются живые елки, — это Дания и Голландия. Если в прошлом году дерево высотой два метра стоило 10 тысяч рублей, то сейчас оно оценивается в 14–16 тысяч рублей, — отметил эксперт.
Однако переживать из-за нехватки европейских елок точно не стоит — купленных деревьев хватит всем.
— У нас есть очень много елей из Норвегии, Сербии. Последние, кстати, очень демократичные по сравнению с остальными заморскими деревьями. Например, сербскую елку высотой 1,8 метра можно приобрести за 7500 рублей. В прошлом году цена была аналогичной, — отмечает Пухарев.
Но смысла переплачивать за европейское дерево нет — в магазинах большое количество достойных отечественных альтернатив, которые, плюс ко всему, не такие капризные в уходе.
— Для хранения многих иностранных деревьев нужна определенная температура в квартире, чтобы они прослужили дольше. А вот наши деревья из Удмуртии, Сибири, Мурманска не только неприхотливы, но и обладают более пушистыми веточками, а также стоят значительно дешевле.
Так, за живую елку высотой в 2,5 метра покупатель заплатит 6500 рублей. А ближе к середине декабря можно будет купить дерево со скидкой.
— Некоторые магазины сбрасывают цены на 5–10 процентов, чтобы быстрее продать товар, — отметил представитель одного из российских маркетплейсов Дмитрий Тихонов.
7 тысяч рублей в среднем готовы потратить россияне на покупку елки в этом году.
За неправильную перевозку елки может грозить штраф до 5000 рублей. По словам юриста Юлии Цын, важно, чтобы края дерева не выступали за габариты автомобиля, елка была надежно закреплена, а у водителя обязательно имелись документы от продавца дерева, чтобы его не обвинили в незаконной вырубке дерева.
Александр Цапликов, экономист:
— Европейские новогодние деревья всегда сильно отличались по стоимости от российских. В этом году разница более очевидна. Поэтому я рекомендую рассматривать отечественных производителей — цены по сравнению с прошлым годом не сильно поменялись, а ассортимент расширился.