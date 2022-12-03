Русская сосна в пять раз дешевле: будет ли в России дефицит новогодних деревьев

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ввоз импортных елок в этом году сократился из-за санкций почти вдвое, сообщили 28 ноября в Рослесинфоторге. «Вечерняя Москва» узнала, стоит ли ожидать дефицита новогодних деревьев и есть ли достойные отечественные альтернативы.

По словам директора одной из компаний по продаже елок Владислава Пухарева, несмотря на то что деревья попали под санкции, их удается закупать через посредников и небольшими партиями все же ввозить в страну. Правда, изменились и цены — заграничное дерево обойдется покупателю почти в два раза дороже, чем в прошлом году.

— Основные страны, в которых закупаются живые елки, — это Дания и Голландия. Если в прошлом году дерево высотой два метра стоило 10 тысяч рублей, то сейчас оно оценивается в 14–16 тысяч рублей, — отметил эксперт.

Однако переживать из-за нехватки европейских елок точно не стоит — купленных деревьев хватит всем.

— У нас есть очень много елей из Норвегии, Сербии. Последние, кстати, очень демократичные по сравнению с остальными заморскими деревьями. Например, сербскую елку высотой 1,8 метра можно приобрести за 7500 рублей. В прошлом году цена была аналогичной, — отмечает Пухарев.

Но смысла переплачивать за европейское дерево нет — в магазинах большое количество достойных отечественных альтернатив, которые, плюс ко всему, не такие капризные в уходе.

— Для хранения многих иностранных деревьев нужна определенная температура в квартире, чтобы они прослужили дольше. А вот наши деревья из Удмуртии, Сибири, Мурманска не только неприхотливы, но и обладают более пушистыми веточками, а также стоят значительно дешевле.

Так, за живую елку высотой в 2,5 метра покупатель заплатит 6500 рублей. А ближе к середине декабря можно будет купить дерево со скидкой.

— Некоторые магазины сбрасывают цены на 5–10 процентов, чтобы быстрее продать товар, — отметил представитель одного из российских маркетплейсов Дмитрий Тихонов.

ЦИФРА

7 тысяч рублей в среднем готовы потратить россияне на покупку елки в этом году.

КСТАТИ

За неправильную перевозку елки может грозить штраф до 5000 рублей. По словам юриста Юлии Цын, важно, чтобы края дерева не выступали за габариты автомобиля, елка была надежно закреплена, а у водителя обязательно имелись документы от продавца дерева, чтобы его не обвинили в незаконной вырубке дерева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Европейские новогодние деревья всегда сильно отличались по стоимости от российских. В этом году разница более очевидна. Поэтому я рекомендую рассматривать отечественных производителей — цены по сравнению с прошлым годом не сильно поменялись, а ассортимент расширился.