Почему россияне не замечают роста реальных доходов, хотя он есть

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Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян. По данным ведомства, во втором квартале 2021 года они увеличились в годовом выражении на 6,8 процента. Однако, как рассказали опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты, россияне данного эффекта могли практически не заметить.

Восстановительный рост

В расчетах Росстата сработал так называемый эффект низкой базы, объяснил заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ, доктор экономических наук, профессор Андрей Колганов.

— Дело в том, что во втором квартале 2020 года был период локдаунов, когда доходы населения упали очень сильно (по данным Росстата, на 7,1 процента). Поэтому, если сравнивать с этим периодом, мы и увидели в 2021 году такие показатели роста, — сказал специалист.

По сравнению с самым тяжелым периодом пандемии в 2020 году, может быть, и стало немного лучше, но это в первую очередь восстановительный рост, добавил экономист. Фактически мы возвращаемся к тому положению, в котором пребывали до эпидемии.

Прогресса не видно

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отмечает, что рост доходов — во многом эффект статистический и связан он, помимо роста реальных зарплат, составившего три процента, с социальными трансфертами населению, например, выплатами на детей.

— Статистически в текущей ситуации все нормально, прирост действительно есть. Другое дело, что от доковидного уровня даже четвертого квартала 2019 года мы пока отстаем на несколько десятых доли процента. А к уровню 2013-го отставание хоть и сокращается, но все равно составляет около 10 процентов, — пояснил специалист.

Поэтому при текущем уровне и качестве жизни россияне роста доходов не сильно ощущают, констатировал Масленников. Они не видят прогресса, потому что отставание от 2013 года достаточно существенное. По 2021 году же динамика повышения реально располагаемого достатка населения дает надежду на полное восстановление доходов к доковидному уровню.

Влияние инфляции

Колганов придерживается похожего мнения. Он назвал две причины, почему население не может назвать свое положение благополучным или улучшающимся.

— Во-первых, по сравнению с неблагополучным периодом 2020 года рост доходов есть, но он не перекрывает тех потерь, которые россияне понесли за предшествующие несколько лет, когда доходы населения в основном сокращались, а не росли. Во-вторых, к этому добавился психологический настрой людей, на который серьезное влияние оказывает инфляция на продовольственном рынке, — сказал экономист.

Специалист также уверен, что восстановление экономики произойдет в текущем году, но не видит предпосылок для изменений к лучшему даже по сравнению с 2018 или 2019 годами.

Где можно заработать

В отдельных сферах доходы действительно увеличивались и росли во время пандемии. Сейчас, по словам Колганова, благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке. Также возможен рост доходов в нефтяной промышленности, поскольку с начала года выросли цены на нефть. Есть перспективы в металлургии и фармацевтике. Однако хоть и выручка данных отраслей влияет на общие показатели достатка людей, потянуть за собой наверх всю совокупность доходов россиян они вряд ли смогут, считает экономист.

Масленников в свою очередь говорит о приросте зарплат во всей экономике. В общей сложности своим сотрудникам денежное довольствие повысили порядка 50 процентов предприятий, некоторые даже выше уровня инфляции.

— Прежде всего, растут доходы занятых в промышленном секторе, в том числе из-за серьезного роста цен на нефть. В обрабатывающей промышленности, в строительстве, в агросекторе. Проседает, естественно, сфера услуг — все платные услуги населению и занятые там, а также общественное питание. Кроме того, сложная ситуация у транспортников — тех, кто занимается авиационными перевозками, логистикой, работает в аэропортах и так далее. Это как раз те отрасли, которые пострадали из-за пандемии, — добавил он.

Зависимость от государства

Масленников также обратил внимание на одну важную деталь. Доля реальных зарплат в структуре доходов населения составляет 60 процентов, и там, где происходит торможение их роста, граждане могут воспользоваться в полной мере тем статистическим приростом, который демонстрирует Росстат.

Проблема в том, что в общей структуре доходов увеличивается доля социальной поддержки и трансфертов. Они вытесняют реально располагаемые доходы населения. Особенно это было заметно во время тяжелой фазы пандемии в 2020 году, когда государство оказывало адресную помощь.

— Все это не свидетельствует о здоровье экономики и настораживает, поскольку если люди не получают доходы от бизнеса, они становятся зависимыми от государства, — заключил Масленников.

Как объяснили в самом Росстате, реальный располагаемый доход состоит из всех оставшихся после обязательных платежей средств, скорректированных на инфляцию. По данным ведомства, в первом квартале 2021 года доходы упали на 3,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но и тогда они росли всего на 1,9 процента. Во втором квартале было сильное снижение.

Вырастут ли они по итогам 2021 года — неизвестно. Однако, по прогнозам Минэкономразвития, на три процента рост возможен.