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За состоянием доноров плазмы наблюдают специалисты
Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

За состоянием доноров плазмы наблюдают специалисты

Марьяна Шевцова

Здоровье

Все больше людей, переболевших коронавирусом, становятся донорами плазмы. В четверг, 4 февраля, руководитель отделения переливания крови ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова Оксана Крутилина рассказала, в чем отличие сдачи плазмы с антителами от обычного донорства.

— Оксана Владимировна, почему важно сдать плазму?

— Донорская кровь и ее компоненты являются незаменимыми средствами при лечении пациентов с массивной кровопотерей при тяжелых травмах, плановых и экстренных операциях, тяжелых родах и при лечении различных заболеваний.

— Как проходит процедура донации?

— Процедура сдачи цельной крови занимает не более 12 минут. Заготовленную цельную кровь разделяют на плазму и эритроциты. Эритроцитарную взвесь выдают в клинику после получения отрицательных анализов донора на инфекции, а плазма помещается в карантин. По истечении четырех месяцев на основании свежих отрицательных анализов на инфекции плазма снимается с карантина и может быть выдана в лечебное отделение.

В случае неявки донора на повторное обследование плазма может быть выпущена в клинику только после патогенредукции — метода обработки плазмы, при котором уничтожаются возбудители трансмиссивных инфекций. Плазма с антителами к коронавирусу сразу после донации подвергается патогенредукции и после получения результатов анализов по запросу выдается в клинические отделения для переливания пациентам, которым показана трансфузия донорской реконвалесцентной плазмы.

— А чем отличается процедура плазмафереза?

— Процедура автоматического плазмафереза более продолжительная, занимает порядка 40 минут и состоит из 3–4 циклов, в которых взятая порционно в количестве 300–400 мл кровь разделяется на плазму и эритроциты, плазма собирается в мешок, а клетки возвращаются донору. Циклы повторяются, пока не будет получено необходимое количество плазмы. Аппараты снабжены системами безопасности, за их работой и состоянием донора наблюдают специально обученные врачи-трансфузиологи, операционные и медицинские сестры. Автоматизированная система полностью стерильна и индивидуально настраивается под каждого донора.

Переливание донорской плазмы крови с антителами к коронавирусу является одним из эффективных методов, входящих в комплекс лечения пациентов, зараженных COVID-19.

СПРАВКА

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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Медицинакоронавирусдоноры плазмы
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