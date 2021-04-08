Как облегчить симптомы аллергии

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Апрель — серьезное испытание для аллергиков. В этом месяце уже начинает лететь пыльца березы, орешника, клена и других деревьев. «Вечерка» узнала, как снизить чувствительность к цветению растений и облегчить симптомы поллиноза.

Всем, кто чувствителен к цветущим растениям, знакомы симптомы аллергии: начинают чесаться глаза, усиливается насморк, закладывает горло, перехватывает дыхание, чувствуется зуд. Как правило, они начинают беспокоить пациентов с апреля по сентябрь. По словам аллерголога-иммунолога Парвиза Азизова, первые пациенты с аллергическим ринитом и конъюнктивитом уже приходят на прием к врачам. Специалисты объясняют это более ранним потеплением и цветением.

— Чтобы облегчить симптомы аллергии, рекомендуется сократить до минимума нахождение на улице, особенно в ветреную погоду, а также желательно носить солнцезащитные очки, — рекомендует Парвиз Азизов. — А после улицы сразу переодевайтесь в домашнюю одежду. В идеале — примите душ.

К слову, ухудшить состояние могут некоторые продукты питания.

— Иммунная система воспринимает белки в составе определенных фруктов и овощей как белки пыльцы, вызывающие поллиноз, — объясняет врач.

Например, если у вас аллергия на пыльцу березы, то стоит избегать сырых томатов. Также негативную реакцию организма у больного поллинозом могут провоцировать молодой картофель, вишня, черешня, яблоки, груши, абрикосы, сливы, орехи, сельдерей и морковь. Отказ от этих продуктов необязательно должен быть полным. Нужно понаблюдать за собой — на что из рациона организм реагирует острее.

Конечно, самый действенный способ снять симптомы или предотвратить проявление аллергии — принять антигистаминный препарат. Но можно ли вылечиться от поллиноза совсем?

— Посредством иммунотерапии с экстрактами аллергенов можно избавиться от этого заболевания на несколько лет. Но сама терапия может длится до пяти лет. Еще один выход — каждый раз уезжать из региона цветения аллергенных растений, — добавил Азизов.

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