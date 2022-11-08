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Владислав Овчинский: В Свиблове появится завод по производству косметики

Павел Гриднев
Город
Владислав Овчинский: В Свиблове появится завод по производству косметики
Фото: АГН Москва

Инвестор возведет завод по производству косметики полного цикла в районе Свиблово. Земельный участок (0,66 га) город выделил застройщику без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— В районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. На производстве будут изготавливать косметические средства и упаковочную тару для выпускаемой продукции. Туда смогут трудоустроиться 50 человек. Инвестиции в проект превысят 440 миллионов рублей, — рассказал Владислав Овчинский.

По словам главы ведомства, на новом предприятии наладят выпуск современной декоративной и уходовой косметики для лица, тела и волос, также там будут производить средства личной гигиены и индивидуальной защиты — маски и антисептики. Кроме того, инвестор разместит производство контрактного типа и помещения логистического и складского назначения, а также создаст платформу для продажи локальных косметических брендов.

— Для возведения предприятия инвестору предоставят земельный участок площадью 0,66 гектара на Енисейской улице, владение 1. Договор с предпринимателем будет заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство производства, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Застройщиком выступает ООО «ТСП». Компания в настоящее время реализует проект локальных брендов Cha u kao & Awareness и PURELOVE, которые продаются в различных торговых точках страны.

Инвестиции Район Свиблово Владислав Овчинский Москва
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