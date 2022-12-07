Конфеты детям, варежки бойцам: московские волонтеры собирают подарки для участников СВО и их семей

Волонтеры Ксения Суханова и Андрей Петрунин / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Пункты сбора подарков для детей, живущих на новых территориях России, а также участников спецоперации откроются 9 декабря на столичных ярмарках. Ранее такие пункты уже заработали в 21 парке города. «Вечерняя Москва» побывала на одной из площадок.

Синий домик в гирляндах и нарядная елочка привлекают внимание в Парке Горького. Любознательным волонтеры поясняют, что здесь собирают подарки для маленьких жителей из зон СВО, а также бойцов.

— Для детей можно приносить альбомы для рисования и сладости, книжки, теплые вещи и игрушки. Главное, чтобы все было новым, — рассказывает волонтер Андрей Петрунин. — Еще мы предлагаем подписать открытки и поздравить с Новым годом детей, участников спецоперации.

Пенсионерка Виктория Виноградова принесла набор шоколадных конфет:

— Я точно приду еще, хочу купить шапочку с шарфиком для какой-нибудь девочки. Пусть ей будет тепло и радостно весь 2023 год.

Волонтер Ксения Суханова отмечает, подарки можно передавать и участникам спецоперации.

— Для них жители столицы приносят носки, варежки и перчатки, термобелье, стельки, шапки, шарфы, средства личной гигиены.

Сотворить чудо может каждый. Достаточно принести подарок на один из пунктов «Москва помогает». Интерактивную карту с адресами можно найти на портале mos.ru. Пункты работают ежедневно с 10:00 до 19:00. А еще все желающие старше 14 лет могут подать заявку на сайте центра «Мосволонтер» (mosvolonter.ru) и помочь в сборе подарков уже в качестве волонтера.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер»:

— Пункты сбора откроются на 19 фестивальных площадках города с 9 декабря, а с 23 декабря заработают еще 11 точек. Москвичи могут принести подарки и подписать открытки с добрыми пожеланиями. За первые несколько дней жители столицы уже передали сотни подарочных наборов.