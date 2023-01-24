Двойной контроль: как проходит капремонт домов в Орехово-Борисове Южном

Муниципальный депутат Орехова-Борисова Южного Максим Демченков оценивает результаты капитального ремонта в многоквартирном доме в Шипиловском проезде. Ему нравится, что теперь на этажах такие красивые таблички, а не надписи на стенах / Фото: Александра Храмова / Вечерняя Москва

В Орехове-Борисове Южном муниципальный депутат Максим Демченков осмотрел ход капитального ремонта в одном из домов. «Вечерняя Москва» присоединилась к нему во время обхода.

Жилой многоквартирный дом расположен по адресу: Шипиловский проезд, 67, корп. 1. Недавно там завершились работы по обновлению фасада здания, поэтому муниципальный депутат Максим Демченков, который курирует область строительства и ЖКХ в районе, одним из первых пришел оценить результат.

— Я всегда руководствуюсь принципом «доверяй, но проверяй». Капитальный ремонт дома — непростая история, так как происходит он в лучшем случае раз в несколько десятков лет, а людям потом жить с его результатами, — отмечает Максим Демченков.

К осмотру фасада дома муниципальный депутат относится крайне внимательно — проводит рукой по цементным швам, проверяет их плотность, затем обращает внимание на плитку в нижней части фасада.

— Отлично, никаких сколов, все как положено, — Демченков бросает взгляд на вентиляционную решетку, ведущую в подвал, и заглядывает внутрь. — Тут тоже все в порядке, закреплено плотно.

Депутат вспоминает, как прошлым летом в соседнем доме, где также был капитальный ремонт, прокладки для труб подрядчики установили, что называется, тяп-ляп. Тогда вместе с председателем дома Максим Демченков провел дополнительную инспекцию и указал на это недобросовестным рабочим.

— Человеческий фактор присутствует всегда. Нередко подрядчики не воспринимают всерьез местных жителей, тогда на помощь приходим мы — муниципальные депутаты, — с улыбкой добавляет он.

Инспекцию внутреннего содержания дома прерывают местные жительницы — Ирина Захарчук и Людмила Прокофьева. Они подходят к депутату и благодарят его за помощь в капитальном ремонте их домов, который завершился осенью.

— Один на один мы бы точно не справились. Максим Леонидович обладает большим опытом, он у нас в районе почти 20 лет, поэтому мы всегда советуемся с ним. Вот осенью разобрались с ремонтом кровли, нам в итоге все сделали в срок, — отмечает Людмила Прокофьева.

К внутреннему осмотру дома присоединяется и представительница активной группы местных жителей Любовь Богданова. Она подчеркивает, что нужно обратить особое внимание на окна в подъездах, почтовые ящики и таблички с номером этажей. Их обновили совсем недавно.

— Так, тут все чисто, но окна должны закрываться поплотнее. Я передам это ответственному лицу, — подмечает депутат. — Таблички красивые, выглядят гораздо приятнее, чем надпись на стене, как это было раньше.

Внутри недочетов практически не оказывается — все новое, и самое главное — функциональное. Перила на лестнице также перекрасили, почтовые ящики поменяли и заново пронумеровали, поэтому каждый этаж стал ухоженным и современным.

— Главное, чтобы и жители бережно относились к имуществу дома. К счастью, здесь все это прекрасно понимают и очень поддерживают нас, — отметила женщина.

Инспекция завершается подведением итогов. Максим Демченков остается доволен результатом, потому что капитальный ремонт подходит к концу и нужно, чтобы жители этого дома были абсолютно спокойны.

— Я всегда на связи, у многих есть мой номер, чтобы оперативно решать все возможные нюансы, — добавил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина Козельская, глава управы района Орехово-Борисово Южное:

— Мы всегда стремимся создавать комфортные условия для наших жителей. У нас очень большая команда, которая всегда осматривает не только уличные территории района, но и сами дома, которые либо нуждаются в капитальном ремонте, либо в которых идут работы. Все недочеты мы всегда устраняем, поэтому стараемся чаще проводить встречи с жителями, выслушивать все их просьбы и пожелания.