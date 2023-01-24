Аллея проекта «Московское долголетие» зеленеет даже зимой

Директор парка «Бабушкинский» Игорь Бускин и участница проекта Светлана Жукова / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Три года подряд участники проекта «Московское долголетие» высаживают деревья в парке у Джамгаровского пруда. Во вторник, 24 января, директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский» Игорь Бускин рассказал «Вечерней Москве» об акции и проинспектировал, как переносят зиму деревья, высаженные весной прошлого года.

Идею создания аллеи проекта «Московское долголетие» предложили горожане старшего возраста. И, по словам Игоря Бускина, именно они и стали самыми активными участниками в высадке зеленых насаждений.

— Первая акция по созданию тематической аллеи прошла в 2019 году, — вспоминает директор парка. — В честь годовщины проекта на территории зеленой зоны укоренились 10 елей.

С тех пор аллея дополняется новыми, исключительно хвойными деревьями. И этому есть простое объяснение.

— Во-первых, они всегда зеленые и добавляют ярких красок зимнему пейзажу. Во-вторых, на территории Северо-Восточного округа столицы преобладают в основном хвойные породы деревьев — сосны, ели и лиственницы. Поэтому мы и выбрали хвойники. Кстати, в парке проживает много белок, а для них хвойные растения являются еще и неплохой кормовой базой, — поясняет Игорь Бускин, одновременно осматривая дерево за деревом.

Сегодня на аллее у Джамгаровского пруда растет уже 35 хвойников.

С особым интересом за ростом деревьев наблюдают и те, кто принимал участие в их высадке. Это жительницы Лосиноостровского района и участницы проекта «Московское долголетие» Нина Иванова, Антонина Хабельская и Светлана Жукова. Как признаются москвички, которые два раза в неделю приходят в парк на занятия скандинавской ходьбой, их маршрут всегда пролегает через аллею.

— Мы специально приходим взглянуть на своих «питомцев», — говорит Светлана Жукова. — Они не подводят: растут, зеленеют и радуют нас.

СПРАВКА

Джамгаровский парк, расположенный на территории Лосиноостровского района столицы, находится в ведении Бабушкинского парка. Несколько лет назад в рамках программы благоустройства на территории парка по просьбе жителей района появились две площадки для активного отдыха, оборудованные различными многофункциональными спортивными тренажерами и современным покрытием.