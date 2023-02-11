Линии растут: как транспортная сеть столицы выросла в полтора раза

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил быстрые темпы развития метростроения в городе. Так, с 2011 года станций метро в столичной подземке стало на 69 больше.

По словам Сергея Собянина, темпы строительства метро за последние 12 лет кратно возросли. В этот промежуток времени построили станций больше, чем за предыдущие 42 года. А если добавить к системе метро Московское центральное кольцо, работающее более шести лет, то это еще 31 станция. Таким образом, сеть самого удобного транспорта выросла в полтора раза.

— Развитие метро — эти три новые линии: Солнцевская, Некрасовская и Большая кольцевая, а также дополнительные станции на семи действующих линиях: Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской, Калининской, Замоскворецкой, Сокольнической, Бутовской и Таганско-Краснопресненской, — рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в рабочий день новыми станциями метро пользуются более полутора миллиона пассажиров. Для многих из них ежедневные маршруты сократились на 20–30 минут, а порой — и на час.

— Вместе с метро в окружающие районы приходит новая жизнь. Бурно растет малый и средний бизнес, возникают рабочие места, активизируется модернизация заброшенных промзон и прочих нерационально используемых территорий. И растет (порой на 15– 20 процентов) стоимость жилья, что является важным бонусом для местных жителей, — добавил Сергей Собянин.

Он отметил, что, как и принято в Москве, новые станции строятся с огромным запасом провозной способности. И потому будут оставаться комфортными на протяжении многих десятилетий.

— И, наконец, они просто красивы и функциональны. Дизайн станций — результат работы ведущих отечественных и зарубежных архитектурных бюро, — сообщил Сергей Собянин.

Также мэр рассказал о важности интеграции новых линий городской подземки в существующие транспортные потоки. Для этого создаются крупные хабы — транспортно-пересадочные узлы. Как заявил Сергей Собянин, 29 ТПУ появится в столице до конца следующего года.

— Мы объединяем различные виды транспорта в одну систему, создавая ТПУ, и благодаря этому пассажиры могут максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути, — отметил Сергей Собянин.

Работы ведутся уже на девяти площадках, а для семи готовится градостроительная документация. За прошлый год в городе создано семь ТПУ: «Окружная», «Печатники», «Минская», «Фонвизинская», «Технопарк», «Ходынское Поле» и «Дмитровская».

КСТАТИ

В первом полугодии заработает Большая кольцевая линия. С полноценным запуском пассажиры получат 31 станцию метро. Сейчас открыты 22 из них.

ЦИФРА

14 станций метро откроют в нынешнем году на трех линиях Московского метрополитена.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

За 2022 год метростроители проложили около 15 километров тоннелей. Всего с 2011 года построили в Москве более 148 километров линий подземки.