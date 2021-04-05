Чаще всего жителей интересует дата переселения

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации продолжает информировать и помогать участникам программы. Об итогах работы за три месяца этого года рассказал председатель штаба, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко.

— Валерий Иванович, сколько обращений поступило в штаб с начала года? Какие вопросы самые частые?

— За три месяца 2021 года общественный штаб принял около 7,5 тысячи обращений жителей, в том числе на приемы обратилось почти 400 человек. Самыми популярными вопросами остаются вопросы о дате переселения, порядке предоставления жилых помещений и стартовых площадках. Жители хотят знать, где будет построен новый дом, какие будут созданы новые объекты инфраструктуры, какой будет улично-дорожная сеть. Москвичей интересуют вопросы докупки дополнительных квадратных метров, возможности разъезда, а также то, как они узнают о начале переезда в новый дом. Были обращения от жителей домов, информация о переселении из которых должна была быть опубликована не позже конца первого квартала 2021 года. Ранее по этим домам не было решения, и москвичи с нетерпением ждали публикации официального документа, который вышел в середине февраля.

— Нередко в штаб обращаются участники программы с уникальными проблемными случаями. Не могли бы вы вспомнить один из последних таких примеров? Удалось ли помочь людям?

— Были обращения по порядку оформления доверенности от собственников, проживающих за границей, на представление их интересов при переселении, в том числе на представление интересов несовершеннолетних собственников. Люди просили разъяснить, как правильно оформить доверенность, какие формулировки в них обязательны. Особенно этот вопрос стал актуален в период пандемии, когда границы закрылись и нет возможности приехать для оформления документов на квартиру в новом реновационном доме. Безусловно, они получили разъяснения по всем интересовавшим их вопросам.

— Недавно штаб изменил свой логотип. С чем это связано? Что теперь в нем отражено?

— Во-первых, общественный штаб по реновации был создан по инициативе Общественной палаты Москвы и изначально логотипы организаций перекликались. Во-вторых, программа реновации развивается, а наш старый логотип не отражает ее сути. Было принято решение создать новый, но чтобы его цвета соответствовали цветовой гамме логотипа столичной Общественной палаты. Новый логотип состоит из трех элементов, символизирующих три этапа реновации. Вместе с двумя элементами белого цвета между ними они создают ассоциацию с пятиэтажным домом.

— Программа реновации реализуется уже не первый год, а вопросы у жителей до сих пор остаются, причем зачастую банальные. С чем это связано?

— Информирование жителей, безусловно, важный элемент реализации программы реновации. Столичные власти стараются широко освещать программу в СМИ, в районах создают центры информирования по переселению, развивают новый электронный суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» на портале mos.ru. Однако люди зачастую не вникают в нюансы программы, пока переселение не касается их лично, тогда они начинают искать информацию по интересующему их вопросу. И здесь главное — обращаться к первоисточнику: к законодательству, к официальным сайтам органов власти. За достоверной информацией и консультацией также всегда можно обратиться и к нам, в общественный штаб. В начале старта программы реновации в соцсетях активно публиковали информацию о том, что по программе реновации всех выселят за МКАД. И некоторые люди верили этому. Поэтому я призываю не доверять сомнительным сайтам и слухам.

— По вашим наблюдениям, много ли желающих докупить жилплощадь при переезде? Речь в основном идет о переезде из «однушки» в «двушку» или из «двушки» в «трешку»?

— Жители проявляют большой интерес к докупке — это один из популярных вопросов, с которым обращаются к нам в общественный штаб, поскольку с помощью докупки можно улучшить свои жилищные условия, оставаясь при этом в своем районе проживания. Докупить квадратные метры можно либо в момент переезда, либо в течение двух лет после. Кто-то хочет купить квартиру для своих родителей, чтобы они жили рядом. Кто-то хочет разъехаться с родственниками и вместо «двушки» взять две «однушки». Ситуации у всех разные. Для оплаты можно использовать собственные и кредитные средства, жилищные субсидии и сертификаты, а также материнский капитал.

— Увеличилось ли количество обращений после озвучивания этапов переселения домов по реновации? Много ли желающих «передвинуть» свой дом поближе?

— Количество обращений действительно увеличилось. Особенно это было заметно в августе прошлого года, после того как был опубликован приказ об этапах реализации программы реновации. Люди хотели узнать не только этап переселения, в который попал их дом, но и точный адрес новостройки, куда их переселят, хотя это невозможно узнать заранее. Наши сотрудники разъясняют, что при принятии решения о включении дома в тот или иной этап учитывается множество факторов, которые позволят осуществлять волновое переселение. Среди них — соблюдение требований градостроительного проектирования, строительных норм и правил, размещение коммуникаций, наличие свободных земельных участков в квартале и многое другое. Это большая работа.

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