Участие в параде судов приняли все модели кораблей, перевозящих пассажиров по столичным рекам

Курсант колледжа Московской государственной академии водного транспорта 16-летняя Арина Егорова приветствует столичную флотилию, мечтая в будущем управлять одним из современных речных теплоходов / Фото: ПелагеяЗамятина / Вечерняя Москва

Торжественным парадом судов в столице, в четверг, 29 апреля, открылась 88-я пассажирская навигация. Свыше 40 теплоходов прошли стройными рядами перед причалом Парка имени Горького.

Первым на главной водной артерии столицы появился теплоход «Пальма де Сочи» — морская трехпалубная яхта, вмещающая 180 пассажиров. За семь лет прогулки по Москве-реке на нем совершили сотни тысяч человек.

— Для меня это корабль любви, — говорит москвичка Елена Потапенко. — Мы с мужем познакомились на его борту 2 года назад. Теперь ждем сына, я специально пришла сюда, чтобы поприветствовать именно этот теплоход.

Аналогичные истории не раз случались и на легендарном теплоходе «Уникум». Он построен в 1938 году к открытию Канала имени Москвы. У «Уникума» удивительная судьба, в 1960-е годы он осуществлял перевозки секретных документов и использовался для прогулок первых лиц государства. В 2009 году перенес модернизацию, а 10 лет назад «Уникум» вернулся в строй.

— В ассоциации «Союз судоходных компаний» более 60 единиц флота, 70 процентов из них работают на Центральной линии Москвы-реки, — рассказывает директор судоходной компании Юлия Рукша. — В этом году у нас будут экскурсионные туры по реке, прогулки с дискотеками и просмотром городских салютов, многочасовые круизы по Подмосковью.

В целях минимизации распространения инфекции COVID-19 особое внимание уделяется мерам эпидемиологической безопасности. К работе будут допускаться члены экипажей теплоходов, прошедшие инструктаж и профилактические исследования. После каждого рейса на судне будет проводиться влажная уборка с применением антисептических и антибактериальных средств.

Речные прогулки — неотъемлемая часть отдыха в столице. Но в будущем москвичей ждут приятные перемены.

— Мы готовим большой проект по запуску регулярного речного транспорта, это будут только электрические суда — речные трамваи, в качестве дополнительных рейсов городского транспорта, — сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как отметил заммэра, уже к следующему сезону поэтапно эти суда город начнет получать и, соответственно, запускать их в работу. Уже совсем скоро будут объявлены требования московского правительства в рамках конкурсных процедур, которые подразумевают развитие электрических судов.

Есть еще одна новация в работе речного транспорта.

— Появились экскурсии по воде в новом формате, согласно которому турист, покупая билет на 24 или 48 часов, получает возможность выходить на любых причалах, которых в городе 17, — говорит зампредседателя Комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая. — Это соответствует лучшим мировым практикам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

— Длина Канала имени Москвы, соединяющего реку Москву с Волгой, составляет 128 километров, а максимальная глубина — 17,5 метра. На маршруты по Москве-реке выйдут свыше 100 теплоходов. Порядка 80 теплоходов будут работать в центре. Объем внутригородских и пригородных перевозок планируется поднять до 1 миллиона пассажиров.

— В столице начал работу новый речной маршрут Химки — Северный речной вокзал. Стоимость билета (между причалами «Маяк», «Эко-берег» и «Химки») составит 50 рублей наличными и 37 рублей по карте «Тройка».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— К открытию навигации проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных. После зимы промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, проведена пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов. Заменены изношенные резиновые причальные отбойники, отремонтировали основания причалов. Также на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

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