Спрос на речные круизы на майские праздники резко вырос среди россиян

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о повышении спроса на речные круизы.

— Появление дополнительных выходных дней с 4 по 7 мая, согласно указу президента РФ Владимира Путина, вызвало ажиотаж в круизной отрасли. Туроператоры говорят о резком увеличении интереса со стороны туристов и броней на путешествия в период между праздниками, — сообщили в АТОР.

В пресс-службе ассоциации отметили, что данные обстоятельства внушают оптимизм круизным туроператорам.

— Они уверены, что предстоящий сезон станет лучшей рекламой речных круизов, — говорится в сообщении на официальном сайте АТОР.

Ранее стало известно, что в ходе летней навигации будут запущены рейсы из Москвы в Санкт-Петербург.

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