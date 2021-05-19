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Андрей Бочкарев: Завершается строительство станции МЦД-2 Щукинская
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Завершается строительство станции МЦД-2 Щукинская

Полина Французова

Город

Работы по строительству станции Щукинская второго маршрута Московских центральных диаметров вышли на завершающую стадию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в рамках строительства станции Щукинская МЦД-2 завершены основные строительные работы, ведется отделка помещений и благоустройство прилегающих территорий. Общая готовность станции составляет 90 процентов, в июне уже планируется открыть ее для пассажиров, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил глава строительного комплекса, Щукинская станет восьмым по счету современным вокзалом, открытым на МЦД-2 с момента запуска маршрута.

— На новой станции расположится островная платформа с навесами от непогоды и пассажирский конкорс сложной Z-образной формы с билетными кассами, лифтами и эскалаторами. Здесь организуют комфортную пересадку на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской ветки и маршруты наземного городского транспорта, — добавил Андрей Бочкарев.

Благодаря новому железнодорожному вокзалу улучшится транспортное обслуживание порядка 170 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. Пассажиры смогут строить удобные маршруты по Москве и области, а также с комфортом совершать пересадки между разными видами транспорта.​

МЦД-2Андрей Бочкаревстанции МЦД
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