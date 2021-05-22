Андрей Бочкарев: В этом году на севере Москвы откроют крупный BMX-велодром

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Строительство крупного BMX-велодрома с препятствиями и специализированной трассой в Дмитровском районе планируется завершить в декабре 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Учитывая, что BMX стал олимпийским видом спорта, строящийся сейчас BMX-велодром в Дмитровском районе может стать востребованным спортивным сооружением. Его возведение планируется завершить до конца года, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам главы Строительного комплекса, длина трассы составляет 200 метров.

— Трасса спроектирована с учетом разделения препятствий для начинающих спортсменов и профессионалов. Велодром такого класса предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне, — добавил Бочкарев.

Заместитель мэра рассказал, что сейчас на объекте приступили к устройству монолитных конструкций виражей на трассе для BMX-рейсинга.

— Строительство спортивных объектов — одно из ключевых направлений развития социальной инфраструктуры, при этом мы уделяем внимание как традиционным видам спорта, так и экстремальным. Всего в этом году в столице планируется ввести более 20 объектов спорта, в том числе два футбольных поля, пять ледовых дворцов, центр автомобильного спорта, легкоатлетический манеж и другие объекты, — подчеркнул Андрей Бочкарев.