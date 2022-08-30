Ловцы карася и карпа сразились за звание лучшего рыбака

Слева направо: исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Лосиноостровского района Мария Филаткина, глава муниципального округа Лосиноостровский Анна Федорова, заместитель руководителя ГБУ ЦДИС «Кентавр» филиал «Лосинка» Надежда Ворона, почетный житель Лосиноостровского района Владислав Гармаш, депутат Мосгордумы Игорь Бускин и глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов на фестивале «Джамгаровский карась» / Фото: Управа Лосиноостровского района

Лосиноостровской район Карта всех событий

Во вторник, 30 августа, в Лосиноостровском районе завершились ежегодные рыболовные состязания «Джамгаровский карась». В мероприятии приняли участие около четырехсот человек.

«Джамгаровский карась» проходит в Лосиноостровском районе с 2017 года и считается одним из самых знаковых мероприятий у жителей Северо-Восточного округа Москвы. Идея фестиваля зародилась благодаря тому, что Джамгаровский пруд на протяжении многих лет является излюбленным местом отдыха столичных рыбаков. Кроме того, здесь прекрасная природа, а любители рыбалки могут похвастаться самым разнообразным уловом — пруд богат на такие виды рыб, как карп, белый амур, толстолобик, линь и, конечно, карась. Кстати, у Джамгаровского пруда есть собственный рекорд — около десяти лет назад здесь выловили карася весом в полтора килограмма.

По словам главы управы Лосиноостровского района Роберто Леонова, в этом году организаторы мероприятия весьма основательно подошли к подготовке фестиваля. Ведь многие по нему соскучились — он не проводился уже два года из-за пандемии. Такая обстоятельность позволила фестивалю выйти на новый уровень.

— Мы решили превратить «Джамгаровского карася» из специализированного праздника в семейный, чтобы каждый ребенок мог найти, чем себя занять, пока его папа или мама следят за поплавком. Поэтому организовали здесь различные мастер-классы как прикладного, так и спортивного характера. Также мы прорабатывали регламент праздника, чтобы в итоге самые активные рыбаки могли побороться за приз главы управы района, — рассказал Леонов.

Фестиваль стартовал в восемь утра. И несмотря на такое раннее время, на Джамгаровских прудах собралось большое количество желающих посидеть на берегу с удочкой. Многие пришли с детьми.

— Рыбалка — это моя страсть на протяжении 30 лет. Летом стараюсь каждые выходные приходить на этот пруд, чтобы порыбачить. Нередко собираемся здесь большой компанией, состоящей из местных рыболовов. На фестиваль я пришел вместе с женой и сыном, чтобы рассказать им о своем хобби и отлично провести время, — рассказал местный житель Дмитрий Ворохин.

Согласно правилам состязания между рыболовами победителем считается тот, кто в период с 8 утра до 18 часов выловит больше рыбы. Кстати, на мероприятии приветствовался экологичный метод рыбалки «поймал — отпустил», который подразумевает совмещение спорта с бережным отношением к природе.

Такой экологической философии придерживается и житель Лосиноостровского района Сергей Петров, который в итоге принес жюри 23 пойманные рыбы самых разных видов. После того как его улов был зафиксирован, он выпустил рыб обратно в пруд. А взамен получил от главы управы памятный диплом и кубок победителя, а от партнеров фестиваля «Джамгаровский карась» подарок — рыболовные снасти.

— Я уже давно увлекаюсь рыбалкой. А что касается фестиваля, то решил в нем принять участие еще в начале лета, когда узнал о его проведении. Поэтому подал заявку на участие одним из первых. На такой весомый улов совсем не рассчитывал, но считаю, что получилось очень удачно. Успешно завершил это лето, занимаясь любимым хобби, — поделился своим настроением Сергей Петров.

Второе место занял Сергей Дубровский, а почетное звание «Мисс рыбачка» получила Ольга Сидорова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Беляев, префект Северо-Восточного административного округа:

— Джамгаровский пруд — любимое место отдыха жителей Лосиноостровского района. Оно постоянно развивается и преображается, так как несколько лет назад мы поставили перед собой серьезную задачу — сделать из него природную достопримечательность. А фестиваль рыболовства «Джамгаровский карась» стал нашей приятной традицией, которая объединяет москвичей и популяризирует рыболовство.