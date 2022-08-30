Ловцы карася и карпа сразились за звание лучшего рыбака
Во вторник, 30 августа, в Лосиноостровском районе завершились ежегодные рыболовные состязания «Джамгаровский карась». В мероприятии приняли участие около четырехсот человек.
«Джамгаровский карась» проходит в Лосиноостровском районе с 2017 года и считается одним из самых знаковых мероприятий у жителей Северо-Восточного округа Москвы. Идея фестиваля зародилась благодаря тому, что Джамгаровский пруд на протяжении многих лет является излюбленным местом отдыха столичных рыбаков. Кроме того, здесь прекрасная природа, а любители рыбалки могут похвастаться самым разнообразным уловом — пруд богат на такие виды рыб, как карп, белый амур, толстолобик, линь и, конечно, карась. Кстати, у Джамгаровского пруда есть собственный рекорд — около десяти лет назад здесь выловили карася весом в полтора килограмма.
По словам главы управы Лосиноостровского района Роберто Леонова, в этом году организаторы мероприятия весьма основательно подошли к подготовке фестиваля. Ведь многие по нему соскучились — он не проводился уже два года из-за пандемии. Такая обстоятельность позволила фестивалю выйти на новый уровень.
— Мы решили превратить «Джамгаровского карася» из специализированного праздника в семейный, чтобы каждый ребенок мог найти, чем себя занять, пока его папа или мама следят за поплавком. Поэтому организовали здесь различные мастер-классы как прикладного, так и спортивного характера. Также мы прорабатывали регламент праздника, чтобы в итоге самые активные рыбаки могли побороться за приз главы управы района, — рассказал Леонов.
Фестиваль стартовал в восемь утра. И несмотря на такое раннее время, на Джамгаровских прудах собралось большое количество желающих посидеть на берегу с удочкой. Многие пришли с детьми.
— Рыбалка — это моя страсть на протяжении 30 лет. Летом стараюсь каждые выходные приходить на этот пруд, чтобы порыбачить. Нередко собираемся здесь большой компанией, состоящей из местных рыболовов. На фестиваль я пришел вместе с женой и сыном, чтобы рассказать им о своем хобби и отлично провести время, — рассказал местный житель Дмитрий Ворохин.
Согласно правилам состязания между рыболовами победителем считается тот, кто в период с 8 утра до 18 часов выловит больше рыбы. Кстати, на мероприятии приветствовался экологичный метод рыбалки «поймал — отпустил», который подразумевает совмещение спорта с бережным отношением к природе.
Такой экологической философии придерживается и житель Лосиноостровского района Сергей Петров, который в итоге принес жюри 23 пойманные рыбы самых разных видов. После того как его улов был зафиксирован, он выпустил рыб обратно в пруд. А взамен получил от главы управы памятный диплом и кубок победителя, а от партнеров фестиваля «Джамгаровский карась» подарок — рыболовные снасти.
— Я уже давно увлекаюсь рыбалкой. А что касается фестиваля, то решил в нем принять участие еще в начале лета, когда узнал о его проведении. Поэтому подал заявку на участие одним из первых. На такой весомый улов совсем не рассчитывал, но считаю, что получилось очень удачно. Успешно завершил это лето, занимаясь любимым хобби, — поделился своим настроением Сергей Петров.
Второе место занял Сергей Дубровский, а почетное звание «Мисс рыбачка» получила Ольга Сидорова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Беляев, префект Северо-Восточного административного округа:
— Джамгаровский пруд — любимое место отдыха жителей Лосиноостровского района. Оно постоянно развивается и преображается, так как несколько лет назад мы поставили перед собой серьезную задачу — сделать из него природную достопримечательность. А фестиваль рыболовства «Джамгаровский карась» стал нашей приятной традицией, которая объединяет москвичей и популяризирует рыболовство.