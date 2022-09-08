Стараюсь прислушаться к каждому мнению и пожеланию

Глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов во время рабочего совещания / Фото: Из личного архива Роберто Леоно

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8 сентября глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему он никогда не выключает свой мобильный телефон, оставаясь на связи.

Утро Роберто Александровича начинается рано — в пять, а порой и в четыре утра. Это зависит от того, какие рабочие встречи и совещания у него запланированы. Однако ранние подъемы для главы управы не проблема, он давно выработал привычку просыпаться с первыми лучами солнца.

— Лучший ритуал для пробуждения — это прогулка с собакой. Конечно, очень хотелось бы успеть позавтракать вместе с семьей, но они встают позже, чем я ухожу на работу, — рассказывает он.

До управы Роберто Александрович чаще всего добирается на машине, успевая за это время еще и пообщаться с коллегами, наметить текущие задачи, которые надо решить за день.

— Всегда веду график дня и стараюсь распланировать рабочий день максимально эффективно. Это помогает держать все задачи в голове, — говорит глава управы.

Как правило, с утра Роберто Леонов совершает традиционный объезд территорий района — проверяет соблюдение санитарных норм, ход работ по благоустройству. И только затем уже едет в управу, где его ждут рабочие встречи и совещания. А их ежедневно бывает немало. Например, недавно у него было запланировано 12 встреч.

— Иногда приходится жертвовать обедом, чтобы успеть сделать все по максимуму. Порой хочется, чтобы в сутках было 30, а не 24 часа, — признается Роберто Александрович.

При этом самым важным в своей работе он считает общение с местными жителями. Именно поэтому он постоянно после обеда снова совершает обход территории района, общается с людьми.

— Наша служба и нужна для того, чтобы сделать жизнь каждого человека в Лосиноостровском районе лучше и комфортнее. Я уделяю особое внимание тому, что общаюсь с жителями, слушаю их пожелания, откликаюсь на просьбы, — говорит он.

Этим летом в районе произошли большие изменения: специалисты ввели в эксплуатацию большое количество новостроек по программе реновации, а знаковым объектом в плане благоустройства стало создание новых территорий парка «Яуза» — от улицы Енисейской до МКАД. Помимо этого, в районе комплексно обновили 16 придомовых территорий. В общем, летний сезон выдался для управы района очень насыщенным.

— Работа не прекращается никогда. Осенью мы активно готовим коммунальные службы к зимнему сезону. Я всегда стараюсь держать каждый вопрос на личном контроле, чтобы все было сделано качественно и в срок, — подчеркивает Роберто Александрович.

Его рабочий день в среднем длится 12 часов. При этом глава управы Лосионоостровского района никогда не отключает свой мобильный телефон, чтобы всегда быть на связи со своими подчиненными.

— Для современного руководителя слова «свободное время» — скорее желаемое, чем действительное. Однако поздними вечерами стараюсь выбираться с товарищами поиграть в хоккей или футбол. Спорт — это очень важно, — поясняет он.

А когда у Роберто Александровича появляются выходные, он всегда проводит их с семьей. Они любят выбраться в парк, погулять там, покататься на аттракционах.

— Еще люблю погонять с сыном на картинге. В детстве я мечтал стать гонщиком и даже участвовал в соревнованиях, — говорит Леонов.

ДОСЬЕ

Роберто Александрович Леонов родился в 1990 году в Москве. В 2014 году окончил Московский институт государственного и корпоративного управления.

С 2015 по 2016 год работал в ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» в должности мастера участка. В апреле 2016 года получил должность консультанта управы Лосиноостровского района, отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В июле 2017 года был переведен на должность начальника отдела по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства. 1 ноября 2019 года указом мэра Москвы был назначен на должность главы управы Лосиноостровского района.