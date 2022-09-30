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Путин заявил, что современную Украину создала Россия

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин заявил, что современную Украину создала Россия
Фото: Администрация президента РФ

Именно Россия создала современную Украину. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, — сказал глава государства.

Данное заявление он сделал на патриотическом концерте на Красной площади в честь присоединения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России.

Россия передала Украине значительные исторические территории страны вместе с населением, резюмировал Путин.

На Красной площади в Москве начался концерт. Множество людей собралось на главной площади страны, а также на Васильевском спуске. Большинство из них несут в руках флаги России.

Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

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