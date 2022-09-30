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Перекрытия в Москве сняли после проведения концерта у Кремля

Елена Самойлова
Город
Перекрытия в Москве сняли после проведения концерта у Кремля
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Движение восстановлено на всех участках, перекрытых в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 сентября.

— Движение восстановлено на всех участках, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

30 сентября центральные улицы и набережные столицы были временно закрыты для движения транспорта из-за праздничных мероприятий и проведения концерта.

30 сентября президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В честь этого события на Красной площади в Москве состоялся концерт. Множество людей собралось на главной площади страны, а также на Васильевском спуске.

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