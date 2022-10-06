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Новые регионы включили в перечень субъектов России в Конституции

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Новые регионы включили в перечень субъектов России в Конституции
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России. Об этом стало известно в четверг, 6 октября.

— В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика... Луганская Народная Республика... Запорожская область... Херсонская область, — говорится в документе.

Обновленный текст Конституции с новыми регионами в составе России был опубликован на официальном портале правовой информации.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ проходили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. 28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов.

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». К примеру, новые реалии потребуют изменений в экономической сфере.

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