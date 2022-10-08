В Минэнерго рассказали о ситуации с энергоресурсами в Крыму

Фото: Unsplash

Крым, Херсонская и Запорожская области обеспечены необходимыми энергоресурсами. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

— Действия специалистов топливно-энергетического комплекса скоординированы, организовано информационное взаимодействие по вопросам работы отрасли в Республике Крым и новых территориях РФ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в министерстве прошло заседание оперативного штаба по обеспечению энергоресурсами Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Запасы топлива во всех регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса, говорится в Telegram-канале «Минэнерго России».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Ростуризм совместно с Минцифры запустил федеральный кол-центр для туристов, которые отдыхают в Крыму, а также для тех, кто планировал поездку туда в ближайшее время. Всю необходимую информацию можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру +7 (800) 707-97-41.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.