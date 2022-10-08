Хуснуллин поручил запустить движение по двум полосам Крымского моста 9 октября

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Движение автомобилей по Крымскому мосту будет запущено по двум полосам уже к утру 9 октября. Об этом в субботу, 8 октября, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Как вы знаете, запущено движение автомобилей по одной полосе, — сказал чиновник.

Сейчас поставлена задача подготовить за ночь мост к открытию автомобильного движения уже по двум полосам. Кроме того, для восстановления второго пролета Крымского моста уже собраны строители и заказан металл, передает слова Хуснуллина РИА Новости.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.