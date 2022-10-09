Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 9 октября

Георгий Соланович
Общество
Главные новости к утру 9 октября
Фото: Вечерняя Москва

Первый пассажирский поезд № 28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Состав отправился из Симферополя по расписанию в 17:10 и проследовал через мост.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посредничества в вопросе переговоров с Украиной, однако страны-помощники должны убедить Киев принять несколько условий Москвы.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса страны с профессиональным праздником. Глава государства высоко оценил труд аграриев, любовь к своему делу и родной земле.

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, где вручили ноту о планах Киева нанести удар по территории республики.

Мужчина на западе Москвы выстрелил из ружья в патрульный автомобиль, сотрудник полиции получил ранение.

После этого нарушитель продолжил противоправные действия, в связи с чем сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие. Мужчина получил ранение и был задержан.

Украина Крым Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте