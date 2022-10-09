Главные новости к утру 9 октября

Фото: Вечерняя Москва

Первый пассажирский поезд № 28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Состав отправился из Симферополя по расписанию в 17:10 и проследовал через мост.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия не отказывается от посредничества в вопросе переговоров с Украиной, однако страны-помощники должны убедить Киев принять несколько условий Москвы.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса страны с профессиональным праздником. Глава государства высоко оценил труд аграриев, любовь к своему делу и родной земле.

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, где вручили ноту о планах Киева нанести удар по территории республики.

Мужчина на западе Москвы выстрелил из ружья в патрульный автомобиль, сотрудник полиции получил ранение.

После этого нарушитель продолжил противоправные действия, в связи с чем сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие. Мужчина получил ранение и был задержан.