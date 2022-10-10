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Главные новости к утру 10 октября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 10 октября
Фото: Pexels

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет.

Решение Саудовской Аравии снизить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России в проведении специальной операции на Украине. Такое мнение высказали в статье издания Washington Post. Отмечается, что участие Эр-Рияда и стран Персидского залива в соглашении очень выгодно РФ, которая заинтересована в высоких ценах на нефть.

Сеть магазинов «Иль де ботэ» возобновит работу в России с понедельника, 10 октября. Торговые точки откроются на месте магазинов бренда Sephora.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный разместил в социальной сети снимок, на котором на его руке можно заметить браслет со свастикой. На фотографии он в бронежилете и с оружием в руках идет в окружении других боевиков.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о похолодании и заморозках в Московском регионе.

Украина Дмитрий Медведев Косметика Нацизм Мобилизация
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