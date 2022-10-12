Синоптики пообещали облачную погоду в Москве 12 октября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 12 октября, Москву ожидает облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Так, в столице температура воздуха составит от девяти до 11 градусов тепла, в Подмосковье — от восьми до 13. Будет дуть западный ветер до девяти метров в секунду. Кроме того, жителей Подмосковья местами ожидает небольшой дождь.

Атмосферное давление в среду составит 750 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

В МЧС предупредили москвичей, что до 09:00 в столице сохраняется густой туман. Водителям посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров.

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября.

Также синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на этой неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.