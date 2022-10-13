Главные новости к утру 13 октября

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Среди голосовавших в Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию, которая не признает референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, оказались Сербия, Венгрия, Бразилия и Науру. Против резолюции проголосовали лишь пять стран — Россия, Белоруссия, Сирия, Никарагуа и Северная Корея.

Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту большегруза, по предварительным данным, не подозревается в причастности к совершению теракта, сообщил журналистам РИА Новости осведомленный источник.

Российская государственная корпорация «Роскосмос» решила форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС), рассказал журналистам генеральный директор корпорации Юрий Борисов.

Многосерийный фильм о культовой российской панк-рок-группе «Король и Шут» обзавелся первыми кадрами. Проект был анонсирован еще в октябре прошлого года. Роль скончавшегося в 2013 году вокалиста коллектива Михаила Горшенева досталась актеру театра «Цехъ» Константину Плотникову. Андрея Князева сыграет Влад Коноплев.

Соединенные Штаты не станут вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании конфликта между государствами, этим должны заниматься непосредственно представители стран. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.