Советник Зеленского заявил, что Киев найдет способ обеспечить работу Starlink

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Украина придумает, каким образом она обеспечит работу Starlink после того, как американский предприниматель Илон Маск сообщил об отказе финансировать услуги связи. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

— Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров, — написал он на своей странице в Twitter.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX отказалась финансировать спутниковый интернет Starlink на Украине. О том, чем потеря сервиса обернется для украинской армии, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих терминалов Starlink. На фоне этого киевские власти комплиментарно отзывались о бизнесмене. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».